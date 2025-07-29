Meta’nın AI eğitimi için BitTorrent’ten binlerce +18 film indirdiği iddia ediliyor

+18 içerikli film yapımcıları Strike 3 Holdings ve Counterlife Media, Meta ile davalık oldu.

Bu iki şirket, Meta'nın yapay zeka modellerini eğitmek için yetişkin içerikli filmleri yasa dışı indirdiğini iddia ediyor.

Meta'nın torrent üzerinden 2 bin 396 adet +18 film indirdiği aktarılıyor.

Yetişkin içerikli yapım şirketleri Strike 3 Holdings ve Counterlife Media, teknoloji devi Meta’ya dava açtı. Davada Mark Zuckerberg’in şirketinin yapay zeka modellerini eğitmek için binlerce telif hakkıyla korunan pornografik film yasadışı olarak indirdiği iddia ediliyor.

Kaliforniya’da yapılan şikayete göre Meta’nın 2018’den bu yana BitTorrent ağını kullanarak Vixen, Tushy, Blacked ve Deeper yetişkin içerikli markaların içerikleri de dahil olmak üzere en az 2 bin 396 yetişkin filmi indirdiğini öne sürülüyor.

Meta yapay zeka modeli eğitiminde yetişkin filmlerinden yararlanıyor

Meta’nın torrent aracılığıyla indirdiği bu içeriklerin Movie Gen, LLaMA modeli ve video üretimi için diğer yapay zeka sistemleri gibi araçlar geliştirmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Yapımcılar, Meta’nın dosyalara izinsiz erişim sağlamanın yanı sıra torrent paylaşım ağına aktif olarak katılarak daha hızlı indirme hızları karşılığında filmlerin yayılmasına katkıda bulunduğunu bildiriyor.

Dava doğrudan telif hakkı ihlalinin ötesinde, ticari endişeleri de vurguluyor. Meta’nın yapay zekası bu içerikleri kullanarak yapım şirketlerininkine benzer bir stil ve kalitede filmler üretebilir. Dolayısıyla bu da gerçek stüdyoların rekabet gücünü zayıflatabilir. Davada bunun pazarda aşılmaz bir dezavantaj yaratacağı vurgulanıyor.

Soruşturmaların MaxMind verilerine dayanarak Facebook ile bağlantılı 47 IP adresini izleyen tescilli VXN Scan yazılımı kullanılarak yürütüldüğü bildirildi. Bu bağlantıların bir kısmının izlenebilirliği engellemek amacıyla Meta’nın resmi altyapısı dışındaki ağlar üzerinden gerçekleştiği aktarıldı.

Şikayette ayrıca özel bağlantı aracılığıyla kurumsal ortamlarda korumalı içeriklerin paylaşılmasına yardımcı olduğu iddia edilen bir şirket çalışanının da dahil olduğu belirtiliyor. Yapımcıların avukatları emsal olarak, Meta’ya karşı açılan ve şirketin yapay zekayı edebi metinlerle eğitmek için resmi olmayan kaynaklar kullandığını itiraf ettiği başka bir davayı örnek gösteriyor.

Şirketler ihlal edilen eser başına 150 bin dolar, yani yaklaşık 359 milyon dolarlık potansiyel tazminat talep ediyor. Meta henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fakat daha önce Strike 3 Holdings ile olduğu gibi mahkeme dışı bir anlaşma ihtimali de göz ardı edilmiyor.