Meta’nın araştırma odaklı yapay zekası LLaMA tanıtıldı

Son dönemlerde yapay zeka üzerine çalışmalar oldukça büyük bir artış gösterdi. Elbette ki burada OpenAI’nin geliştirdiği ve geçen yılın sonlarında beta sürümü ile piyasaya sunduğu ChatGPT sohbet robotu büyük bir rol oynuyor. ChatGPT’den kısa bir süre sonra Google da bu alana girdiğini açıklayarak Bard adlı robotunu tanıtmış, Alibaba gibi başka teknoloji firmaları da kendi sohbet robotlarını geliştirmeye başladıklarını bildirmişti. Şimdi ise bu Meta’dan bu konuda önemli bir girişim geldi. Mark Zuckerberg önderliğinde hareket eden teknoloji devi Meta, araştırmaya yönelik dil üreten gelişmiş bir yapay zeka olarak lanse edilen LLaMA (large Language Model Meta AI) ile karşımıza çıktı.

Meta, LLaMA ile araştırmalara odaklanıyor

LLaMA’nın sürpriz duyurusuyla dikkatleri üzerine çeken Meta, bu hizmetin yalnızca sektör uzmanları ile paylaşılacağını belirtti. Şirket, “bu önemli ve hızla değişen alana erişimi daha demokratik bir hale getirmek” ve yapay zeka dil modellerinin sorunlarını çözmeye yardımcı olmak amacıyla bazı üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve endüstriyel laboratuvarlara sunulacağını aktardı.

Elbette ki Meta’nın yeni LLaMA teknolojisi, her ne kadar ChatGPT’nin yaratmış olduğu yapay zeka rüzgarından hemen sonra piyasaya çıkmış olsa da ondan farklı olarak bir sohbet robotu şeklinde konumlandırılmıyor. Şirket bu yazılımın, kullanıcıların konuşup sohbet edebileceği bir sistem değil, diğer uzmanların mevcut yapay zeka modellerini rahatsız eden bazı sorunları çözmek adına kullanacağını aktardı.

Meta’nın yeni aracı, araştırmacıların yapay zekanın bu alt alanındaki çalışmalarını ilerletmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda şirket bu teknolojinin, biri ‘yeni nesil harika bir temel dil’ olan dört modelin birleşiminden hayata geçirildiğini aktardı. Şirketin LLaMA adlı dikkat çekici girişimi, ‘çok daha az’ bilgi işlem gücü gerektiren, Latin ve Kiril alfabeleri ağırlıklı olmak üzere 20 dilden eğitilmiş bir model olarak lanse edildi. Örneğin LLaMA-13B’nin tek bir veri merkezi Nvidia Tesla V100 GPU üzerinde çalışabildiği belirtildi.

LLaMA’nın bu sistemler üzerinde test yapmak isteyen küçük kurumlar için iyi bir seçenek olacağı vurgulanırken; bu tür ekipmanların ulaşamayacağı yalnız araştırmacılar ve genel internet kullanıcıları için pek bir anlam ifade etmediği belirtiliyor.