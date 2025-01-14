Mark Zuckerberg’den sert hamle: Meta çalışanlarının %5’i işten çıkarılıyor

Meta büyük bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor.

Mark Zuckerberg, performans ve verimliliği ön planda tutarak yetersiz çalışma azmi ortaya koyan kişilerin işine son verileceğini doğruladı.

Bu durum sonucunda çalışanların yüzde 5'inin işine son verilecek.

Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram platformlarının sahibi olan teknoloji devi Meta büyük bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, düşük performans gösteren çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracağını açıkladı.

Meta’nın bu dikkat çekici hamlesi, çalışanları daha yüksek performansa teşvik etmeye yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte şirket, zayıf performans gösterdiği gerekçesiyle işten çıkarılacak çalışanlarının yerini yıl sonuna kadar yeniden doldurmayı amaçlıyor.

Meta yetersiz performans gösteren çalışanlarını affetmeyecek

Performans yetersizliği nedeniyle çalışan kadrosunda önemli bir daralma gidecek olan Meta, iş gücünün yüzde 5 azalması ile birlikte daha verimli bir çalışma sistemi ortaya koymak istiyor. Son dönemde teknoloji endüstrisinde artan işten çıkarma dalgasına bir yenisini daha ekleyen bu karar, çok sayıda insanın işsiz kalmasına yol açacak.

Meta kurucusu Mark Zuckerberg, bu hamle ile beraber şirketin maliyet kontrolünü daha da sıkılaştırmak ve operasyonel verimliliğini artırmak istiyor. Zuckerberg’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: “Performans yönetimi çıtasını yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı bir şekilde işten çıkarmaya karar verdim.”

Şimdiye kadar Meta işten çıkarma konusunda farklı bir yol izliyordu. Şirket beklentilerini karşılamayan çalışanlarını bir yıl içinde kademeli bir şekilde işten çıkarmayı tercih ediyordu. Fakat son dönemde teknoloji devi daha farklı bir strateji uyguluyor. Performansı ön planda tutan firma, daha keskin kesintiler ile çalışanlarını bir nevi baskı altına alıyor.

Bundan sonra ne olacak?

Meta işten çıkarma dalgası için rotasını belirledi. Şirket ilk etapta bu yılın sonuna dek “pişmanlık yaratmayacak” şekilde çalışanlarını işten çıkaracak. Bu grup, şirketin performans anlamında en verimsiz isimlerinden oluşacak.

Ekiplerde en iyi çalışanlarını bulmaya odaklanacak bu dalga sonunda işine son verilecek olan kişilere “cömert” bir kıdem tazminatı sağlanacak. Meta işten çıkarılan çalışanlarına 10 Şubat tarihine kadar bildirimde bulunacak.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki çalışanlara ise daha sonradan bilgi verilecek. Bu durumdan çalışanların yüzde 5’inin etkileneceğini tekrardan hatırlatmakta fayda var.

Son olarak Mark Zuckerberg yakın zaman önce katıldığı bir podcast programında Steve Jobs sonrası Apple dönemine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca yine aynı programda Zuckerberg, Koronavirüs döneminde ABD hükümetinden “COVID aşısı gerçeklerini” saklamaları yönünde baskı gördüklerini ifade etti.