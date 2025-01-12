Mark Zuckerberg, Steve Jobs sonrası Apple dönemini ağır eleştirdi

Meta lideri Mark Zuckerberg, Joe Rogan Experience podcast programında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli yönetici, Apple'ın son yıllarda hiçbir yenilik yapmadığını ve Steve Jobs'un mirasını kötüye kullandıklarını ifade etti.

Bununla birlikte Zuckerberg, App Store'un kısıtlayıcı politikası ve Apple ekosisteminin kapalı yapısına dair de eleştiriler yaptı.

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Joe Rogan Experience podcast’inde yaptığı konuşmada Steve Jobs sonrası Apple dönemi ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu. Zuckerberg’e göre Apple, bir süredir herhangi bir gerçek değişiklik yapmadan geçmişteki başarının tadını çıkararak şöhretinin üzerinde durdu.

Meta lideri, “Steve Jobs iPhone’u icat etti. Şimdi ise Apple, yirmi yıl sonra, sanki sadece miras kalan serveti yönetiyorlar gibi görünüyor” dedi. Apple’ı uzun süredir herhangi bir yenilik yapmamakla suçlayan tecrübeli yönetici, aynı zamanda App Store politikalarını ve yeni teknolojilerin eksikliğini eleştiri oklarının hedefine koydu.

Mark Zuckerberg, Apple ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

Joe Rogan, “Apple’dan Android’e geçmeyi düşünüyorum” diyerek konuyu tartışmaya açtı. Başarılı yayıncı, tek bir şirkete bağlı kalma hissinden hoşlanmadığını söyledi. Daha sonra App Store’un kısıtlayıcı politikaları, özellikle de yüzde 30’luk komisyon hakkındaki endişelerini dile getirdi: “İnsanlardan yüzde 30 ücret aldıkları Apple Store’u yönetme şekilleri o kadar çılgınca görünüyor ki bundan paçayı kurtarabilirler.”

Zuckerberg, “Bu konuda bazı görüşlerim var” diye yanıt getirdi. iPhone cihazlarıyla ilgili “şimdiye kadarki en önemli buluşlardan biri, adeta devrim niteliğinde…” ifadelerini kullanan yönetici, buna rağmen Apple’ın uyguladığı kuralların “aşırı katı ve bazen keyfi” olarak algılandığını da sözlerine ekledi.

Meta’nın CEO’suna göre Apple kapalı bir ekosistem yarattı. AirPods gibi ürünleri göz önüne alan Zuckerberg, “Başkalarının iPhone’a aynı şekilde bağlanabilecek bir şey oluşturma yeteneğini tamamen engellediler” dedi. Ardından şunları söyledi: “Eğer Apple başkalarının kendi protokolünü kullanmasına izin verseydi, muhtemelen AirPods’tan daha iyi rakipler olurdu.”

Bilindiği üzere Meta’nın bazı App Store işlemlerinden alınan yüzde 30 oranındaki komisyon nedeniyle Apple ile başı dertte. iOS kısıtlamaları yüzünden şirket milyonlarca dolarlık reklam kaybıyla karşılaştı. Bunun üzerine Zuckerberg, “Apple’ın rastgele kuralları olmasaydı, benim kaba hesaplamama göre Meta karını ikiye katlayabilirdi” dedi.

Apple son yıllarda AB baskısı altında birçok taviz vermek zorunda kaldı. Yeni Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamak zorunda kalan şirket, akıllı telefon pazarında tekel olduğu iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir davayla karşı karşıya. Ancak buna rağmen şirket yine de ekosistemini değişmek zorunda kalana kadar kapalı tutmaya niyetli görünüyor.

Son olarak Mark Zuckerberg’in Joe Rogan Experience podcast’inde bazı önemli itiraflarda bulunduğunu da hatırlatalım. Meta CEO’su, Koronavirüs döneminde ABD hükümetinin baskısı altında kaldıklarını ve “COVID gerçeklerini saklamaları” yönünde uyarılar aldıklarını bildirdi.