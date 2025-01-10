Mark Zuckerberg’den skandal itiraf: “COVID gerçeklerini saklamamız için zorladılar”

Mark Zuckerberg katıldığı bir podcast programında skandal itiraflarda bulundu.

Meta lideri, ABD hükümeti tarafından COVID aşısı ile ilgili gerçekleri saklamaları yönünde ciddi baskılar gördüklerini açıkladı.

Facebook platformunun kurucusu ve Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg skandal bir itiraf ile dikkatleri üzerinde topladı. The Telegraph’ın haberine göre tecrübeli yönetici katıldığı bir podcast programında COVID-19 aşısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pandemi ve aşılara ilişkin belirsizlik yaşandığı, bununla alakalı pek çok yanlış bilginin sosyal ağlarda dolaşmaya başladığı Koronavirüs döneminde Facebook’un karşılaştığı baskılar ilk kez açıklandı. Mark Zuckerberg, ABD hükümetinin COVID-19 hakkında “gerçek” bilgilerin kamuoyundan saklandığını dile getirdi. Büyük bir tartışma yaratan bu açıklamalar kısa sürede dünya basınında yankı uyandırdı.

Zuckerberg, Beyaz Saray’dan gördüğü baskıyı ilk defa anlattı

Mark Zuckerberg ilk kez COVID-19 hakkında arka planda kalan konulara açıklık getirdi. Joe Rogan Experience podcastine konuşan yönetici, sansür nedeniyle Biden yönetiminin “acımasız” misillemelerine maruz kaldığını söyledi. Salgın sırasında içeriğin denetlenmesi konusunda Beyaz Saray’dan baskı gördüğünü belirtti. Zuckerberg’in konuya ilişkin sözleri şu şekilde oldu:

“2021’de üst düzey Biden yönetimi yetkilileri, mizah ve hiciv de dahil olmak üzere belirli Kovid-19 içeriklerini sansürlemeleri için ekiplerimize aylarca defalarca baskı yaptı ve aynı fikirde olmadığımızda ekiplerimizle ilgili büyük hayal kırıklığını dile getirdi.”

Üç yıl sonra Mark Zuckerberg’in görüşü artık değişti: Meta lideri artık baskıya boğun eğmek istemediğini ifade ederek “Hiçbir yönetimin baskısı nedeniyle içerik standartlarımızdan taviz vermememiz gerektiğine inanıyorum. Bu baskı yanlıştı” dedi.

“COVID aşısının yan etkileriyle ilgili paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı”

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de COVID aşısı ile ilgili kısımlar oldu. Koronavirüs döneminde büyük bir baskıyla karşılaştıklarını söyleyen Zuckerberg, aşının yan etkisiyle alakalı paylaşımları kaldırmaları yönünde Beyaz Saray’dan sık sık uyarılar aldıklarını vurguladı:

“COVID döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar. COVID aşısının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı.”

Bununla birlikte Zuckerberg, “Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı” diyerek gördükleri baskının boyutunu da açıkladı.

Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarının sahibi olan Mark Zuckerberg’in bu açıklamaları dünya basınında tartışma konusu oldu. Söz konusu itiraflar sosyal medya platformlarında hızla yayılarak büyük bir ses getirdi.

Son olarak Mark Zuckerberg’in bu açıklamaları, 20 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlığını yeniden üstlenecek Donald Trump ile yakınlaşma çabaları olarak değerlendiriliyor. 6 Ocak Kongre Baskını olayından sonra Trump’ın Meta sosyal ağlarından yasaklanması, Zuckerberg-Trump ikilisinin ilişkilerini ciddi şekilde zedelemişti.