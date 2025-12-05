iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinden Gece Modu Portre özelliği sebepsizce kaldırıldı

Reklam

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde Gece Modu Portre özelliğini herhangi bir açıklama yapmadan kaldırdı.

Kullanıcılar durumu forumlarda fark ederken, iOS 26 yüklü eski modellerde özelliğin çalışmaya devam ettiği görüldü.

Sorunun bir yazılım hatası mı yoksa görüntü kalitesi nedeniyle alınan bilinçli bir karar mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Apple’ın iPhone 12 Pro modelinden beri kullanıcılarına sunduğu ve düşük ışıkta etkileyici portreler çekilmesine olanak tanıyan Gece Modu Portre özelliği, şirketin yeni amiral gemisi iPhone 17 serisinde yer almıyor.

WCCFTech’in haberine göre teknoloji devi firma, en yeni akıllı telefon modelleri iPhone 17 Pro ve Pro Max’te, fotoğraf tutkunlarının sıkça başvurduğu Gece Modu Portre özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, söz konusu değişikliği yaparken herhangi bir resmi açıklama veya gerekçe sunmadı.

2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ile hayatımıza giren özellik, Gece Modu ve Portre Modu’nu birleştirerek karanlık ortamlarda arka planı bulanıklaştırıp nesneyi aydınlatmayı mümkün kılıyordu. Ancak iPhone 17 Pro ve Pro Max sahibi kullanıcılar, artık söz konusu imkandan yararlanamıyor.

Kullanıcılar forumlarda fark etti

Özelliğin aniden ortadan kaybolması, firma tarafından gönderilen bir bildirimle değil, dikkatli kullanıcıların Apple topluluk forumlarında başlattığı tartışmalarla gün yüzüne çıktı.

İlginç bir şekilde, iOS 26 işletim sistemini kullanan eski iPhone modelleri, Gece Modu’nda portre çekimi yapmaya devam edebiliyor. Diğer yandan Apple’ın destek sayfalarında, iPhone 17 Pro ve Pro Max halen söz konusu özelliği destekleyen cihazlar listesinde yer alıyor.

Yaşanan kafa karışıklığının temelinde ise iki ihtimal yatıyor. İlki, özelliğin kaybolmasının geçici bir yazılım hatasından kaynaklandığı ve kısa sürede düzeltileceği yönünde. İkinci ihtimal ise Apple’ın, genellikle fazla gürültülü (noise) ve hareket bulanıklığına sahip sonuçlar vermesi nedeniyle kullanıcıları özellikten soğutmaya çalışması olarak değerlendiriliyor.

Şu an için iPhone 17 Pro ile karanlık ortamda derinlik efektli çekim yapmak isteyenler, Gece Modu devreye girmediği için daha karanlık ancak detaylı karelerle yetinmek zorunda kalıyor. Öte yandan merak edenler için iPhone 17 Pro teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

Pro’nun bir üst versiyonu olan iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri ise şöyle:

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26