Apple haftaya 6 yeni ürün tanıtacak: Neler bekliyoruz?

Apple gelecek hafta sessiz sedasız bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin bu lansmanda M5 çipli yeni Vision Pro, iPad Pro ve MacBook Pro da dahil olmak üzere 6 farklı ürün duyuracağı söyleniyor.

Henüz resmi onay gelmese de tahminlere göre bu duyurular 13 Ekim Pazartesi veya 14 Ekim Salı günü gerçekleşebilir.

Apple önümüzdeki hafta 6 yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayındaki Awe Dropping lansmanında iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunan şirketin, yıl sonuna kadar tanıtmayı planladığı daha birçok cihazı olduğu zaten biliniyordu. Şimdi konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Bir önceki lansmandan farklı olarak Apple, bu kez yeni ürünlerini sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sunmayı düşünüyor. En az 6 farklı ürün duyuracağı konuşulan markanın bu cihazları basın bültenleri aracılığıyla tanıtacağı söyleniyor. Üstüne üstlük bu lansmanın ilerleyen günlerde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Apple’ın gelecek hafta tanıtacağı ürünler ortaya çıktı

yeux1122’ye göre Apple bu hafta bir dizi yeni ürünle karşımıza çıkacak. Söylentiler, lansmanda yer alacak 6 ürünün şunlar olacağına işaret ediyor:

14 inç MacBook Pro M5

iPad Pro M5

Apple VisionPro M5

Yeni Apple TV 4K

HomePod mini 2

AirTag 2

Yukarıdaki ürünlerin büyük ölçüde ortak noktası, M5 çipi olacak. M5’in de resmi olarak tanıtılacağı lansmanda Pro, Max ve Ultra versiyonları da göreceğiz. Fakat şimdilik yalnızca temel versiyonun duyurulacağı, diğer veresiyonların ise 2026 başlarında gelecek diğer cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Yeni Apple TV 4K’nın, tıpkı HomePod mini 2 gibi, Apple Intelligence ile uyumlu olmasını sağlayan bir çipe sahip olması bekleniyor. Bu çip, yaklaşan yeni Siri’den yararlanmak için daha güçlü olabilir.

Apple’ın yakında yeni cihazlar piyasaya sürmeyi planladığına dair pek çok kanıt mevcut. Ortaya çıkan bu dedikodular, bunları bir etkinlikte görmeyeceğimizi iddia ediyor.

Apple muhtemelen tanıtımı için bazı videolar kaydetti ve basın bültenleri hazırladı. Geriye kalan tek şey, hepsini aynı anda mı yoksa kademeli olarak her gün bir tane mi tanıtacakları olacak.

Apple aslında geçmişte her iki stratejiyi de izledi. Bu da şirketin önümüzdeki hafta tam olarak nasıl bir plan kurduğunu belirsiz hale getiriyor.