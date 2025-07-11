M4 çipli Apple Vision Pro 2 bu yıl tanıtılacak

Apple Vision Pro 2 iddialara göre bu yıl resmi olarak duyurulacak.

Merakla beklenen model, Apple'ın yüksek performanslı M4 çipinden güç alacak.

Teknoloji devi Apple, 2023 yılının Haziran ayında ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile karşımıza çıkmıştı. Bir sonraki yıl resmi satışları başlayan ürün kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Bunun üzerine şirket, şimdi de cihazın halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu kez cihaz yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha konforlu da olacak. Ortaya çıkan son raporlar, Apple Vision Pro 2 cihazının bu yılın ilerleyen dönemlerinde geliştirilmiş dahili bileşenler ve kafa bandında değişikliklerle piyasaya süreceğini iddia ediyor.

Fakat şu anda cihazın daha ucuz bir versiyonunu beklemekte fayda var. Zira şirketin aynı özellikleri korurken maliyet düşürme önlemlerini mükemmelleştirmesi birkaç yıl daha sürebilir. Dolayısıyla “bütçe dostu karma gerçeklik başlığı” hayalleri bir süre daha rafa kaldırılmış gibi görünüyor.

Apple Vision Pro 2 için geri sayım başladı

Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik başlığı ciddi bir performans artışı vaat ediyor. Bloomberg analisti Mark Gurman, Vision Pro 2’nin yakında piyasaya sürüleceğini ifade etti.

Cihazın lansmanı, yeni MacBook Pro M5 modelleri ya da yeniden tasarlanan iPad Pro M5 ile aynı zamana denk gelebilir. Apple, iPhone 17 serisini Eylül ayında özel bir etkinlikte, ardından MacBook Pro M5 modellerini de sonraki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple Vision Pro 2’nin ise daha sonra, muhtemelen Mac’lerle birlikte resmi olarak duyurulması bekleniyor. Fakat şimdilik bu yalnızca bir tanıtım ile sınırlı kalabilir. Merakla beklenen cihazın satışlarının, tıpkı selefi Vision Pro’da olduğu gibi, önümüzdeki yıla sarkabileceği tahmin ediliyor.

Vision Pro 2’nin teknik özellikleri

Beklentilere göre Vision Pro 2’nin mevcut M2 işlemciye kıyasla önemli performans iyileştirmeleri sunabilen bir M4 çip ile donatılacak. Ürün lansmanı M5 çipinin duyurulmasıyla aynı zamana denk gelecek.

M4 çipi hesaplamalı işleme ve grafik açısından yüksek performansı sayesinde yine de önemli bir adım teşkil ediyor. Apple Intelligence da Vision Pro’daki gelecekteki iyileştirmelerden faydalanabilir. Aynı zamanda bu işlemci, donanımın uzun ömürlü olmasını sağlamak için uygun bir seçim olduğunu da kanıtlıyor.

Uzun süreli kullanımda daha fazla konfor için tasarlanan yeni ergonomik kafa bandı, artırılmış güçle birlikte Apple Vision Pro 2’nin önemli bir evrimini temsil ediyor. İlk modeldeki kafa bandının ağırlığı ve tasarımı bazı kullanıcılar için endişe kaynağıydı.

Şirketin cihazın genel ağırlığını azaltma planı yok. Fakat yeniden tasarlanan kafa bandı konfor sorununu çözebilir. İkinci nesil karma gerçeklik başlığı, dahili bileşenler ve yeni kafa bandı dışında estetik olarak değişmeden kalacak.

Uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı zaman çıkacak?

Apple’ın uzun bir süredir bütçe dostu bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçen yıl ortaya çıkan raporlar, yaklaşık 2 bin dolar fiyata sahip olacak bu ürünün 2026 yılında piyasaya çıkacağına işaret ediyordu. Fakat anlaşılan o ki maalesef bu mümkün değil.

Mark Gurman’a göre Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu 2027’de gelebilir. Cihaz karma gerçeklik deneyimini daha geniş bir kitleye sunmaya odaklanacak. 3 bin 499 dolarlık mevcut fiyat sınırlı sayıda kullanıcıya hitap ediyor. Söz konusu yeni model ise bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.