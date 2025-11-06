Samsung Galaxy XR, 2026’da daha fazla ülkede satışa çıkacak

- Samsung'un ilk karma gerçeklik (XR) başlığı Galaxy XR, başlangıçtaki sınırlı lansmanının ardından 2026 yılından itibaren global dağıtıma başlayacak.
- İddialara göre cihaz ilk aşamada Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelere ulaşacak.
- Samsung, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Android XR platformunu kullanan ilk cihaz olan bu ürün, Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor.
Samsung Galaxy XR yakında küresel dağıtıma girmeye hazırlanıyor. Şu anda Güney Kore ve ABD’de sınırlı bir lansman gerçekleştiren cihaz, nihayet global arenada diğer ülkelerde de raflarda boy göstermeye başlayacak.
Samsung’un ilk karma gerçeklik başlığının 2026’dan itibaren Almanya, Fransa, Kanada ve İngiltere gibi yeni pazarlara ulaşması bekleniyor. SamMobile’ın haberine göre şirket, Galaxy XR’ın küresel dağıtımına geçmeden önce kamuoyunun tepkisini ve uygulama ekosistemini değerlendirerek kademeli bir genişleme stratejisi benimsiyor.
Galaxy XR genişleme stratejisi belli oldu
Şirketin bu dikkat çekici kararı, markanın henüz geliştirme aşamasında olan bir segmentteki temkinli duruşunu yansıtıyor. Artırılmış ve sanal gerçeklik cihazlarına olan ilgi artsa da pazar güç, konfor ve gerçek dünya amacını dengeleyen çözümler aramaya devam ediyor.
Samsung, Galaxy XR’nin bu kilit parça olabileceğinden emin görünüyor. Zira bu cihaz; Samsung, Google ve Qualcomm tarafından ortaklaşa geliştirilen bir platform olan Android XR’yi çalıştıran ilk ürün olarak lanse ediliyor.
Samsung’un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik başlığı, Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor. Cihaz, 16 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılara hizmet veriyor.
Eğer bu zaman çizelgesi doğruysa, 2026 yılı Galaxy XR’nin uluslararası aşamasının başlangıcı olabilir. Dolayısıyla bu da Samsung’un Meta ve Apple’ın hakim olduğu segmentte ana rakiplerden biri olarak yerini sağlamlaştırabilir diye düşünülüyor.
Şirketten henüz global pazara yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde bu konunun netlik kazanacağı tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy XR teknik özellikleri
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2
|İşletim sistemi
|Android XR
|Bellek (RAM)
|16 GB
|Depolama
|256 GB
|Ekran tipi
|4K Micro-OLED
|Toplam Çözünürlük
|3.552 x 3.840 (Toplam 27 milyon piksel)
|Göz başına çözünürlük
|1.776 x 3.840
|Yenileme hızı
|60Hz, 72Hz (Varsayılan), 90Hz (Hizmet talebi üzerine)
|Renk gamı
|%95 DCI‑P3
|Görüş alanı (FOV)
|109° Yatay / 100° Dikey
|Ses
|Uzamsal Ses (Spatial Audio) özellikli güçlü hoparlörler
|Kamera
|3D Fotoğraf ve video çekimini destekler (Ön camda 6 kamera)
|Takip özellikleri
|El Takibi, Göz Takibi
|Bağlantı
|Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4
|Pil
|Harici pil paketi
|Kullanım süresi
|Genel kullanımda 2 saate kadar, video izlemede 2,5 saate kadar
|Gözbebeği mesafesi (IPD)
|Ayarlanabilir (54 mm – 70 mm aralığına uyumlu)
|Ağırlık
|545 gram (Başlık ağırlığı)
|Kontrolcüler
|Çift El Kumandasız kontrolü destekler