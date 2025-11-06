Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy XR, 2026’da daha fazla ülkede satışa çıkacak

    Samsung'un karma gerçeklik başlığı Galaxy XR, 2026 yılından itibaren Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık gibi yeni pazarlara açılacak.
    Galaxy XR
    Reklam
    • Samsung'un ilk karma gerçeklik (XR) başlığı Galaxy XR, başlangıçtaki sınırlı lansmanının ardından 2026 yılından itibaren global dağıtıma başlayacak.
    • İddialara göre cihaz ilk aşamada Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelere ulaşacak.
    • Samsung, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Android XR platformunu kullanan ilk cihaz olan bu ürün, Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor.

    Samsung Galaxy XR yakında küresel dağıtıma girmeye hazırlanıyor. Şu anda Güney Kore ve ABD’de sınırlı bir lansman gerçekleştiren cihaz, nihayet global arenada diğer ülkelerde de raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Samsung’un ilk karma gerçeklik başlığının 2026’dan itibaren Almanya, Fransa, Kanada ve İngiltere gibi yeni pazarlara ulaşması bekleniyor. SamMobile’ın haberine göre şirket, Galaxy XR’ın küresel dağıtımına geçmeden önce kamuoyunun tepkisini ve uygulama ekosistemini değerlendirerek kademeli bir genişleme stratejisi benimsiyor.

    Reklam

    Galaxy XR genişleme stratejisi belli oldu

    Şirketin bu dikkat çekici kararı, markanın henüz geliştirme aşamasında olan bir segmentteki temkinli duruşunu yansıtıyor. Artırılmış ve sanal gerçeklik cihazlarına olan ilgi artsa da pazar güç, konfor ve gerçek dünya amacını dengeleyen çözümler aramaya devam ediyor.

    Samsung, Galaxy XR’nin bu kilit parça olabileceğinden emin görünüyor. Zira bu cihaz; Samsung, Google ve Qualcomm tarafından ortaklaşa geliştirilen bir platform olan Android XR’yi çalıştıran ilk ürün olarak lanse ediliyor.

    Galaxy XR
    Görsel: Samsung

    Samsung’un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik başlığı, Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alıyor. Cihaz, 16 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılara hizmet veriyor.

    Eğer bu zaman çizelgesi doğruysa, 2026 yılı Galaxy XR’nin uluslararası aşamasının başlangıcı olabilir. Dolayısıyla bu da Samsung’un Meta ve Apple’ın hakim olduğu segmentte ana rakiplerden biri olarak yerini sağlamlaştırabilir diye düşünülüyor.

    Samsung Galaxy XR

    Şirketten henüz global pazara yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde bu konunun netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

    Samsung Galaxy XR teknik özellikleri

    İşlemci Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2
    İşletim sistemi Android XR
    Bellek (RAM) 16 GB
    Depolama 256 GB
    Ekran tipi 4K Micro-OLED
    Toplam Çözünürlük 3.552 x 3.840 (Toplam 27 milyon piksel)
    Göz başına çözünürlük 1.776 x 3.840
    Yenileme hızı 60Hz, 72Hz (Varsayılan), 90Hz (Hizmet talebi üzerine)
    Renk gamı %95 DCI‑P3
    Görüş alanı (FOV) 109° Yatay / 100° Dikey
    Ses Uzamsal Ses (Spatial Audio) özellikli güçlü hoparlörler
    Kamera 3D Fotoğraf ve video çekimini destekler (Ön camda 6 kamera)
    Takip özellikleri El Takibi, Göz Takibi
    Bağlantı Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4
    Pil Harici pil paketi
    Kullanım süresi Genel kullanımda 2 saate kadar, video izlemede 2,5 saate kadar
    Gözbebeği mesafesi (IPD) Ayarlanabilir (54 mm – 70 mm aralığına uyumlu)
    Ağırlık 545 gram (Başlık ağırlığı)
    Kontrolcüler Çift El Kumandasız kontrolü destekler

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.