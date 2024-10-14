Apple Vision Pro’nun uygun fiyatlı sürümü beklenenden erken gelecek

Teknoloji devi Apple, AR/VR teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı 3 bin 499 dolarlık dudak uçuklatan fiyatıyla dünya çapında büyük bir dikkat toplamıştı. Şimdi ise şirket, Vision Pro’ya alternatif olacak daha uygun fiyatlı yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre Apple, AR/VR pazarında tüketicilere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunmak için iki farklı cihaza odaklanıyor. Apple Vision Pro 2 üzerinde çalışmalara devam ettiği söylenen şirket, aynı zamanda yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak daha uygun fiyatlı bir Apple Vision modelini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre bu iki cihaz da 2026 yılında piyasaya çıkacak.

Apple karma gerçeklik deneyimini daha erişilebilir hale getirecek

Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen uygun fiyatlı seçeneği, söylentilere göre Vision Pro’da bulunan M2 çipi yerine iPhone’lara güç veren A serisi çiplerle donatılacak. Şirketin bu dikkat çekici hamlesinin öncelikli sebebi maliyetleri düşürmek olacak. Fakat şirket yine de iyi bir AR/VR deneyimi sunmaya odaklanacak.

Elbette ki Apple Vision Pro’nun uygun fiyatlı alternatifi, ana modelde yer alan bazı büyük özellikleri barındırmayacak. Ayrıca cihaz, şirketin ilk karma gerçeklik başlığında eleştiri oklarının hedefi olduğu bazı unsurları ortadan kaldıracak. Vision Pro’nun uzun süre kullanıldığında yüzde kızarıklığa sebep olduğu ve ağır bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Beklenen yeni model, uzun süre kullanımı daha rahat hale getirmek için daha düşük çözünürlüklü ekranlar ve daha hafif malzemelerle gelecek.

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro alternatifi, ana modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri olan Eyesight işlevini barındırmayabilir. Bilindiği üzere Eyesight özelliği harici bir mercek sayesinde başkalarının da vizörü takan kişinin gözlerini görmesine olanak tanıyan bir araç olarak öne çıkıyor. Fakat şirket yeni modelde bu özelliği ortadan kaldırarak maliyetleri daha da azaltabilir ve temel işlevlere odaklanabilir.

Apple uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı ile AR/VR pazarı için yeni bir strateji izleyecek. Şirket daha ulaşılabilir bir fiyat ile daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyor. Son olarak yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, Apple Glass akıllı gözlük modeliyle şirketin artırılmış gerçeklik pazarına yeni bir ürün daha kazandıracağına işaret ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?