Katlanabilir iPhone, Samsung Galaxy Z Fold 6’dan daha pahalı olacak

Katlanabilir iPhone'un Galaxy Z Fold 6'dan yüzde 10 daha pahalı olacağı söyleniyor.

İddialara göre cihaz, 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Merakla beklenen modelin 2026 sonları veya 2027 başlarında tanıtılacağı öne sürülüyor.

Teknoloji devi Apple’ın ilk katlanabilir iPhone cihazı ile katlanabilir telefon pazarına gireceğine dair söylentiler hızla yaygınlaşıyor. Cihazla alakalı en çok tartışılan konulardan biri de olası fiyat etiketi üzerine oluyor. Son zamanlarda ortaya çıkan bazı söylentiler, yüksek bir maliyet beklentisini gözler önüne seriyor.

İddialara göre katlanabilir iPhone modelinin fiyatı Samsung’un amiral gemisi katlanan telefonu Galaxy Z Fold 6’dan yaklaşık yüzde 10 oranında daha pahalı olacak. Yüksek maliyetiyle adeta cep yakacak cihaz, bu nedenle muhtemelen sınırlı bir tüketici topluluğuna hitap edecek gibi görünüyor.

Katlanabilir iPhone’un fiyatı 1.199 doları bulacak

MacRumors’un haberine göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u, mevcut iPhone 16 Pro Max modelinden yaklaşık 1.000 dolar daha pahalı olabilir. Bu da beklenen modelin üç haneli rakamlarla Türkiye’de satışa çıkacağına işaret ediyor.

iPhone 16 Pro Max’in başlangıç ​​fiyatının 1.199 dolar olduğunu hatırlatalım. Yani katlanabilir iPhone’un taban fiyatının 2.199 dolar civarında olacağı söyleniyor. Daha yüksek bellek seviyelerine sahip versiyonların fiyatı ise 2.599 dolara kadar çıkabilir.

Cihazın ilk detayları ortaya çıktı

Merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone cihazının tanıdık bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre cihaz, Samsung Galaxy Z Fold serisine benzer bir estetik dille karşımıza çıkacak.

Yaklaşık 7,8 inçlik büyük bir dahili ekrana sahip olması beklenen katlanabilir iPhone, 5,6 inçlik kompakt harici ekranla donatılacak. Boyutları bakımından cihaz, Google Pixel Fold ile de doğrudan rekabet edecek.

Güvenilir kaynakların iddialarına göre katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi 2026 sonu veya 2027 başında gerçekleşecek. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında cihazın seri üretime başlanacağı tahmin ediliyor.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlarda katlanabilir iPhone’un büyük pil ömrüyle öne çıkacağı vurgulanıyor. Aynı zamanda cihaz, iddialara göre ekran altı kamera teknolojisini benimseyecek.