Google Pixel Fold en iyi katlanabilir ekrana sahip telefon oldu

Teknoloji devi Google, bu yılın Mayıs ayında Pixel Fold cihazı ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’e rakip olarak piyasada boy gösteren model, şık tasarımı ve performans canavarı iddialı teknik özellikleri sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Son olarak ise cihaz DxOMark uzmanları tarafından ekran testine dahil edildi.

DxOMark’ın ekran testinde büyük bir başarı kaydeden Google Pixel Fold, küresel sıralamada birinciliği alarak etkileyici bir performans gösterdi. Testin tüm detayları paylaşılırken, söz konusu model, piyasadaki en iyi katlanabilir ekrana sahip telefon unvanına ulaştı.

Google Pixel Fold, DxOMark’ın ekran testinde liderliği elde etti

DxOMark uzmanları, statik ve dinamik içerik için çoğu aydınlatma koşulunda iyi renk üretiminin yanı sıra video izlemek için iyi düzeyde uyarlanabilir parlaklık ve yüksek kontrasta dikkat çekti. Öte yandan fotoğraf ve video görüntülemeden çeşitli mobil oyunlara kadar çoğu senaryoda sabit ve pürüzsüz resimler vurgulandı.

Elbette ki testte Google Pixel Fold’un bazı eksikliklerine de değinildi. Özellikle de bazen internette dolaşırken pürüzsüzlüğe ulaşılamadığı ifade edildi. DxOMark, akıllı telefonu gün ışığında birkaç dakika kullandıktan sonra, katlanabilir ekranın katının açıkça görülebildiği yerde parlaklık eksikliğine de dikkat çekti.

Google Pixel Fold, ekranı ile DxOMark testinden 151 puan aldı. Bu da onu katlanabilir akıllı telefonlar arasında dünya sıralamasının zirvesine taşıdı. Aynı zamanda cihaz, “ultra premium” fiyat sınıfındaki telefonlar arasında da kendine yer buldu.

Google Pixel Fold teknik özellikleri

Google’ın ilk katlanabilir telefonu, dahili ekranda 7,6 inçlik OLED panel sunuyor. Burada kullanıcılara 120 Hz yenileme hızı, 1.450 nit maksimum parlaklık oranı, 1840 x 2208 piksel çözünürlük kalitesi ve HDR10+ desteği sağlanıyor. Kapak ekranında ise 5,8 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR, Corning Gorilla Glass Victus ve 1080 x 2092 piksel çözünürlüğe yer veriliyor.

Gücünü Google Tensor G2 (5 nm) işlemcisinden alan Pixel Fold cihazı, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 12 GB RAM kapasitesi eşleştiriliyor. 4.821 mAh pil kapasiteli telefonda yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

48 MP ana kameraya sahip olan Google telefonu, 10 MP telefoto lens ve 10,8 MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası ve 9,5 MP kapak kamerası bulunmakta.

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