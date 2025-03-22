Katlanabilir iPhone büyük pil ömrü ile öne çıkacak

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u büyük pil ömrüyle dikkat çekecek.

Yenilikçi teknolojilere sahip olacak cihazda sıvı metal menteşeden yararlanılacak.

Ayrıca cihazın Face ID yerine Touch ID teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.

İlk katlanabilir iPhone modeli yıllardır Apple hayranları tarafından bekleniyor. Başta Samsung olmak üzere rakip şirketlerin senelerdir fazlasıyla aşina olduğu katlanabilir telefon pazarı, önümüzdeki yıllarda Apple’ın da katılımıyla daha fazla genişleyebilir.

Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen cihazın geniş bir batarya performansı sunacağına işaret ediyor. Sıvı metal menteşe ile geleceği söylenen cihazın titanyum çerçeveyle sunulacağı, aynı zamanda Face ID yerine Touch ID teknolojisin destekleyeceği vurgulanıyor.

Katlanabilir iPhone pil performansıyla rakip tanımayacak

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin en önemli özelliklerinden biri pil ömrü olabilir. yeux1122’den gelen bilgilere göre şirketin cihaz için ekran IC sürücüsünde (DDI) çeşitli iyileştirmeler uyguladığını belirtiyor.

Genel olarak bu parça son derece büyük bir önem taşıyor. Zira söz konusu bileşen, çipten gelen dijital sinyalleri, panelin piksellerini kontrol etmek için gerekli olan analog sinyallere dönüştürmekten sorumlu oluyor. Şirketin geliştirmeleri sonucunda daha az ısı üreten, daha az güç tüketen, daha ince ekranların ortaya çıkması bekleniyor.

4,5 kalınlığa sahip olacak cihaz, ultra ince tasarımına rağmen geniş pil ömrü sunacak. Ayrıca ortaya çıkan raporlar, söz konusu modelin Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip “kitap tarzı” katlanabilen bir model olacağına işaret ediyor.

Merakla beklenen katlanabilir iPhone’un açıkken 7.8 inçlik bir iç ekrana sahip olması bekleniyor. Katlandığında ise dış panelin yalnızca 5.5 inç olacağı öne sürülüyor.

Apple yenilikçi teknolojilerden yararlanmayı planlıyor

Geniş pil ömrü ile öne çıkacak katlanabilir iPhone modelinin ayrıca yenilikçi malzemelerle donatılacağı aktarılıyor. İddialara göre Apple, cihazda sıvı metal malzemeden yararlanacak.

Böylelikle hem cihaz katlandığında menteşe görünürlüğü en aza indirilecek, hem de açılıp kapatmanın sürekli streslerine dayanacak mekanik direnç sağlanacak.

Bilindiği üzere Apple zaten sıvı metal malzemeye daha önceden aşina durumda. Şirketin geçmişte bu malzemeyi SIM tepsisi çıkarma mekanizması gibi küçük bileşenlerin üretiminde kullandığı biliniyor.

Bu teknolojinin katlanabilir iPhone’un menteşesinde kullanılması ise karmaşıklık ve uygulama açısından önemli bir ilerlemeyi temsil edecek gibi görünüyor. Bazı kaynaklar, malzemenin olası münhasır tedarikçisinin Dongguan EonTec olduğunu vurguluyor. Ancak şimdilik bu konuda Apple’dan doğrulanmış bir bilgi gelmediğini hatırlatmakta fayda var.

Son olarak merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modelinin 2027 yılında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Şirket iki yıl sonra hem iPhone hem de iPad serisi için katlanabilir modellerle karşımıza çıkabilir.