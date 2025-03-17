Katlanabilir iPhone ve iPad modelleri 2027’de gelebilir

İddialara göre Apple'ın katlanabilir iPhone ve iPad modelleri 2025'te prototipleme aşamasına girecek, 2026'nın ikinci yarısında seri üretime başlayacak ve 2027'de satışa sunulacak.

Apple'ın geliştirdiği katlanabilir cihazların 8 inç ekranlı bir iPhone ve 19 inç ekranlı bir iPad olabileceği iddia ediliyor.

Foxconn'un üretim sürecine dahil olduğu belirtilen bu modellerin, uzun süredir beklenen Apple'ın katlanabilir teknolojisine geçişini resmileştirmesi bekleniyor.

Birçok telefon üreticisi katlanabilir modelleriyle ürün çeşitliliğini artırırken, Apple’ın bu teknoloji ile ne zaman karşımıza çıkacağı bir süredir merak konusu olmuştu. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise Apple’ın katlanabilir ürünlerinin üretim ve piyasaya çıkış tarihleri konusunda ipuçları verdi.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone ve iPad modellerine ilişkin ortaya atılan iddialar, yeni modellerin birkaç yıl içerisinde piyasada olacağını gösterdi. Öyle ki katlanabilir modellerin 2026 yılında üretim bandına gireceği ve 2027 yılında satışa sunulabileceği belirtildi.

2026’da seri üretim, 2027’de satış

GF Securities’ten analist Jeff Pu’nun MacRumors’a verdiği bilgilere göre Apple’ın iki yeni katlanabilir modeli (iPhone ve iPad), Foxxcon’un Yeni Üretim Tanıtımı (New Product Introduction, NPI) aşamasına girdi.

Yayınladığı araştırma notunda Pu, katlanabilir cihazların seri üretimine 2026 yılının ikinci yarısında başlanmasının planlandığını söyledi. Pu’ya göre bu katlanabilir modellerin prototipleme aşaması ise Nisan 2025’te gerçekleştirilecek.

Katlanabilir modellerin hangileri olacağı konusunda bir bilgi verilmemiş olsa da, kendisi bu modellerin 8 inç ekran boyutuna sahip olacağı söylenen iPhone ile 19 inç ekrana sahip iPad olacağını düşünüyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone ve iPad modelleri, yıllardır üzerinde konuşulan, tartışılan, söylentileri yapılan bir konu olarak dikkat çekiyor. Ancak Pu’nun söylediklerinin gerçekleşmesi halinde bu uzun bekleyiş artık sona erecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak Pu’nun elde ettiği bilgilerin gerçek olması durumunda, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri Nisan 2025’te prototipleme aşamasına girecek ve 2026’nin ikinci yarısında seri üretime girecek. Bu bilgilere göre ise bu modeller 2027’de satışa sunulmuş olacak.