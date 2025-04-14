Katlanabilir iPhone, ekran altı kamera teknolojisiyle gelecek

Katlanabilir iPhone modeli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddialara göre Apple, yeni cihazında ekran altı kamera teknolojisini benimseyecek.

Samsung'dan bu anlamda kopya çeken şirket, böylelikle ilk kez bu teknolojiyi destekleyen bir iPhone piyasaya sürecek.

Teknoloji devi Apple uzun süredir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar bu alanda birçok patent başvurusunda bulunan ve yıllardır istikrarlı bir şekilde çalışmalar yürüten şirket, nihayet önümüzdeki yıllarda beklenen ürününü karşımıza çıkarabilir.

Gelen son gelen haberler, Samsung’un katlanabilir cihazlarında kullanılan belirli bir fotoğraf teknolojisinin yeni katlanabilir iPhone’da da kullanılacağını öne sürüyor. İddialara göre Apple, merakla beklenen ürününde ekran altı kamera teknolojisini ilk kez benimsemeye başlayabilir.

Katlanabilir iPhone ekran altı kamera desteğiyle sunulacak

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Apple’ın gelecekteki katlanabilir iPhone cihazının, ana katlanabilir ekranın altına konumlandırılmış bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Harici ikincil ekran, Samsung’un Galaxy Z Fold’da benimsediği konfigürasyona benzer şekilde, küçük bir delik aracılığıyla daha klasik bir kameraya ev sahipliği yapacak.

Ortaya çıkan raporlar, gelecekteki katlanabilir iPhone modelinin 2713×1920 piksel çözünürlüğe sahip 7,76 inçlik dahili panel ve 2088×1422 piksel çözünürlüğe sahip 5,49 inçlik harici bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor.

Apple daha sonra Samsung’un izlediği yolu izleyerek katlanabilir panelin altına gizlenmiş bir ön kamera yerleştirecek. 2021 yılında Galaxy Z Fold 3’te ilk kez tanıtılan ve Samsung’un en son Galaxy Z Fold 6’ya kadar sürdürdüğü bir çözüm taklit edilecek.

Bu kameranın bazı dezavantajları olabilir

Ekran altı kameralar, kullanılmadığında neredeyse görünmez olma avantajıyla kusursuz ve daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimine katkıda bulunacak.

Fakat ne yazık ki bu tip kameralar standart selfie kameralarına göre daha düşük kalitede görüntüler üretme eğiliminde oluyor. Bunun sebebi ise sensöre ulaşması gereken ışığın bir kısmını filtreleyerek engelleyen ekrandan kaynaklanıyor.

Dolayısıyla Apple katlanabilir telefonunda bu özel kameradan olağanüstü bir fotoğraf performansı beklemek pek de doğru olmayabilir.

Birçok kişi Samsung Galaxy Z Fold modellerindeki ekran içi kameranın görüntülü görüşmeler için daha uygun olduğunu düşünürken, kaliteli çekimler için harici ekrandaki kamerayı kullanmanın daha iyi olduğunu düşünüyor.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlarda katlanabilir iPhone’un büyük pil ömrüyle öne çıkacağı söyleniyor. Aynı zamanda iddialara göre Apple, 2027 yılına kadar beklenen ürünü nihayet karşımıza çıkarabilir.