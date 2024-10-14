Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç) bir ay sonra tahliye edildi

Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç) yaklaşık bir ay süren tutukluluk sürecinin ardından bugün tahliye edildi. Geçtiğimiz ay sosyal medyada yaptığı bir konuşma nedeniyle“müstehcenlik” suçuyla tutuklanan Jahrein’den uzun süre sonra ilk paylaşım geldi.

Jahrein tahliye edilme haberini sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile doğruladı. Ahmet Sonuç, Instagram hesabında yayınladığı bir fotoğrafla yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Ahmet Sonuç tahliye olması ile ilgili yaptığı paylaşımda, çocuğu ile olan bir karesini yayınladı. Jahrein çocuğuyla sarıldığı fotoğrafın altına “Tahliye” notunu düştü. Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüksek etkileşim sayılarına ulaştı.

Ne olmuştu?

Bir Twitch yayınındaki söylemleri sebebiyle sosyal medyada büyük bir tepki toplayan Jahrein, kısa süre içinde büyük bir sosyal medya linci ile karşılaştı. Jahrein’e tepki gösteren bazı internet kullanıcıları, #JahreinYalnızdır gibi etiketler üzerinden Ahmet Sonuç’un tutuklanmasına yönelik kampanya gerçekleştirdi.

Twitch’te açtığı oyun yayınları ile adından sıkça söz ettiren Jahrein, 13 Eylül 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Antalya Emniyet müdürlüğü konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden “Rockerpuck_Evil” kullanıcı adı ve “Pungent 666” rumuzu ile yöneticisi olduğu “İncel sohbet odası” başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, “Rockerpuck_Evil” kullanıcı isimli “Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. Ayrıca “JAHREİN” isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde “Jahrein” isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. (E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir?

Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç 29 Kasım 1988’de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs Türkü bir jinekolog olan Sonuç’un annesinin ise hemşire olduğu biliniyor. Karabük’te ilkokul okuyan ve ortaokulda Antalya’ya taşınan Sonuç, Almanya’da Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Justin.tv ile internet yayıncılığı dünyasına adım atan Sonuç, platform 2013’te kapanana kadar burada yayın yapmaya devam etti. Sonrasında ise Twitch platformuna yönelen yayıncı, aynı zamanda YouTube videoları ile de popülaritesini artırdı.

2018’de Oyunun Yıldızları Ödülleri kapsamında En İyi Yayıncı ödülüne layık görülen Jahrein, sonrasında Türkiye’ye döndü ve Antalya’da yayınlarına devam etmeye başladı. Yayınlarında sohbet, oyun ve siyaset gibi konulara değinen isim, özellikle de X’te yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki odağı haline geldi.