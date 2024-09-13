Sosyal medya fenomeni Jahrein ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklandı

Jahrein ismi ile sosyal medya dünyasında tanınan Ahmet Sonuç bugün “müstehcenlik” suçu nedeniyle tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci tarafından yapılan açıklamada, Jahrein’in tutuklandığı resmen duyuruldu.

Değirmenci sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

“X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK’nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.“

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği… — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024

Jahrein neden tutuklandı?

Sosyal medya fenomeni Jahrein bir Twitch yayınında eşinin kız kardeşi ile ilgili söylemleri nedeniyle sosyal medya platformlarında büyük bir tepki toplamıştı. X (eski adıyla Twitter) platformunda Jahrein’e yönelik tepkilerini dile getiren kullanıcılar #JahreinYalnızdır etiketi ile eleştirilerini paylaştı. Yaptığı konuşma yüzünden dün Antalya’da gözaltına alınan Jahrein ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştı:

“Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden “Rockerpuck_Evil” kullanıcı adı ve “Pungent 666” rumuzu ile yöneticisi olduğu “İncel sohbet odası” başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, “Rockerpuck_Evil” kullanıcı isimli “Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. Ayrıca “JAHREİN” isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde “Jahrein” isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. (E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir?

Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç 29 Kasım 1988’de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs Türkü bir jinekolog olan Sonuç’un annesinin ise hemşire olduğu biliniyor. Karabük’te ilkokul okuyan ve ortaokulda Antalya’ya taşınan Sonuç, Almanya’da Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Justin.tv ile internet yayıncılığı dünyasına adım atan Sonuç, platform 2013’te kapanana kadar burada yayın yapmaya devam etti. Sonrasında ise Twitch platformuna yönelen yayıncı, aynı zamanda YouTube videoları ile de popülaritesini artırdı.

2018’de Oyunun Yıldızları Ödülleri kapsamında En İyi Yayıncı ödülüne layık görülen Jahrein, sonrasında Türkiye’ye döndü ve Antalya’da yayınlarına devam etmeye başladı. Yayınlarında sohbet, oyun ve siyaset gibi konulara değinen isim, özellikle de X’te yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki odağı haline geldi.