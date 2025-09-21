iPhone Air adeta işkenceye uğradı: Dayanıklılık testinden sağlam çıktı

Ultra ince iPhone Air zorlu bir dayanıklılık testine girdi.

Cihaz, JerryRigEverything'in gerçekleştirdiği testlerde herkesi şaşırtacak etkileyici bir direnç gösterdi.

Testlerden sonra model, Apple'ın şimdiye kadarki en dayanıklı telefonlarından biri olduğunu ispatladı.

Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olarak lanse edilen iPhone Air dünyanın en acımasız dayanıklılık testlerinden birine tabi tutuldu. Çizilme ve bükülme gibi konularda kullanıcıları memnun edecek cihaz, yapısal bütünlüğüyle artı puan toplamayı başardı.

JerryRigEverything adlı YouTube kanalında test edilen ultra ince iPhone modeli şaşırtıcı bir şekilde Apple’ın şimdiye kadarki en sağlam telefonlarından biri olduğunu kanıtladı. Cihaz, amiral gemisi telefonların bile korkulu rüyası olan bu testlerin her birini rahatça atlattı.

Ultra ince iPhone dayanıklılık konusunda beklentileri aştı

iPhone Air manuel bükme testleri sırasında kırılmadan aşırı basınca dayandı. Cihazın çerçevesi elastik esneme ve anında orijinal düz şekline geri dönme yeteneği sergiledi.

Gerçek kırılma noktasını belirlemek için bir insanınkinden daha büyük kontrollü kuvvet uygulayabilen mekanik bir aparat gerekiyordu. Sonuçlar tüm beklentileri aştı. Akıllı telefon ancak basınç 97 kg’ı aştığında arızalandı.

Daha da dikkat çekici olan nokta ise cihazın yıkıcı testten sonraki durumu oldu. Ön cam parçalanmış olsa da arka cam mükemmel bir şekilde sağlam kaldı.

Ekran sayısallaştırıcısı tam dokunmatik işlevselliğini korudu. Test sonuçları, Apple’ın iPhone’unun eşi benzeri görülmemiş dayanıklılığı iddiasını destekleyen nesnel veriler karşımıza çıktı.

Mekanik direncin yanı sıra, ekranın yüzey sertliği de iyileştirildi. Bu başarının sırrı yeni nesil Ceramic Shield 2 camında yatıyor. Ekran sertliği ölçütü, “6. seviyede çizikler, 7. seviyede daha derin oyuklar” şeklinde özetleniyor.

Bu söz, önceki Apple modelleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm akıllı telefon camlarının uyumlu olduğu standardı tanımlıyor. Yeni iPhone Air, iPhone 17 Pro ile birlikte bu çıtayı yükseltti. Mohs ölçeğiyle yapılan testler, 6. seviyede gözle görülür bir iz ortaya koymazken, 7. seviyede yalnızca minimal, yüzeysel aşınmalar görüldü.

Bu titiz testler sırasında toplanan deneysel veriler, Apple’ın pazarlama iddialarını doğruluyor. Ekranın aşırı kuvvetlere dayanıklılığı ve üstün sertliği, 3 kata kadar daha fazla çizilme direnci vaadini somut bir şekilde doğruluyor.

Dolayısıyla da ön ekranın uzun vadeli dayanıklılığı kesin olarak doğrulanmış oluyor. Kazara düşmelere ve darbelere karşı tam koruma için Apple’ın MagSafe kılıfı gibi ek önlemlerin kullanılması önemli bir tercih olmaya devam ediyor.

JerryRigEverything’in testleri, akıllı telefonun malzeme mühendisliği ve yapısında niteliksel bir sıçrama olduğunu gösteriyor. iPhone Air dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Son olarak yakın zamanda iPhone 17 Pro’nun da bir dayanıklılık testine girdiğini hatırlatmakta fayda var. Amiral gemisi telefon modeli bu testlerde şaşırtıcı bir başarı göstererek dikkatleri üzerine çekti.