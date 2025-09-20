iPhone 17 Pro dayanıklılık testine girdi: Sonuçlar şaşırttı

Apple Track adlı YouTube kanalı iPhone 17 Pro'yu dayanıklılık testine tabi tuttu.

Cihaz üstün direnç yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu konuda iPhone 16 Pro ile karşılaştırılan telefon, selefinden daha büyük başarı kaydetti.

Her yıl Apple yeni iPhone’larını piyasaya sürer sürmez bazı YouTuber’lar cihazı ilk piyasaya süren ülke olan Avustralya’ya akın ediyor. İçerik üreticiler, ünlü kutu açılımlarını ve düşürme testlerini gerçekleştirerek meraklı teknoloji okurlarının akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

iPhone 17 Pro serisi de bu bağlamda bir dayanıklılık testi ile karşımıza çıktı. Sonuçlar ise son derece dikkat çekici oldu. Apple Track kanalı, cihazı Sidney’de test eden ilk kanallardan biriydi.

iPhone 17 Pro sağlam yapısıyla testlerden geçer not aldı

Yapılan testlerde Apple Track’ın en çok etkileyen şey alüminyum yapı değil, yeni Ceramic Shield 2’nin performansı oldu. Apple’a göre bu teknoloji çizilmeye karşı üç kat daha dayanıklı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Gerçekleşen testler de bu vaadi doğruluyor gibi görünüyor.

iPhone 16 Pro Max’i yerle bir eden düşme testlerinden iPhone 17 Pro Max neredeyse hiç hasar almadan kurtuldu. Cihaz yaklaşık altı metrelik bir darbeden sonra bazı hasarlarla karşılaştı. Alüminyum çerçeve oldukça dayanıklı olsa da cihazın direnç sınırlarını ortaya koydu.

Malzeme kolayca kırılmasa da çabuk çöküyor. Bu da estetik görünümü olumsuz etkiliyor. Özellikle de boya tekrarlanan darbelerden sonra soyulma eğilimi gösteriyor. Bu fark, küçük kusurları gidermek için cilalanabilen iPhone 16 Pro’nun titanyumuyla karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor.

iPhone 17 Pro serisi özellikleri

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 163 x 77,6 x 8,25 mm Ağırlık 199 gram 227 gram Ekran 6,3 inç Super Retina XDR OLED (2622 x 1206) 6,9 inç Super Retina XDR OLED (2868 x 1320) İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Depolama alanı 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka kamera 48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom) 48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom) Selfie kamerası 24 MP (Otomatik odaklamalı) 24 MP (Otomatik odaklamalı) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Diğer özellikler Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikası Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikası Batarya 25W’a kadar şarj desteği 5.000 mAh (25W’a kadar şarj desteği) Renkler Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu İşletim sistemi iOS 26 iOS 26

Son olarak iPhone 17 Pro dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: