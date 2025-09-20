Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    iPhone 17 Pro dayanıklılık testine girdi: Sonuçlar şaşırttı

    Bir YouTube kanalı iPhone 17 Pro modelini dayanıklılık testine soktu. Cihaz, direnç yetenekleri konusunda iPhone 16 Pro ile karşılaştırıldı.
    • Apple Track adlı YouTube kanalı iPhone 17 Pro'yu dayanıklılık testine tabi tuttu.
    • Cihaz üstün direnç yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.
    • Bu konuda iPhone 16 Pro ile karşılaştırılan telefon, selefinden daha büyük başarı kaydetti.

    Her yıl Apple yeni iPhone’larını piyasaya sürer sürmez bazı YouTuber’lar cihazı ilk piyasaya süren ülke olan Avustralya’ya akın ediyor. İçerik üreticiler, ünlü kutu açılımlarını ve düşürme testlerini gerçekleştirerek meraklı teknoloji okurlarının akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

    iPhone 17 Pro serisi de bu bağlamda bir dayanıklılık testi ile karşımıza çıktı. Sonuçlar ise son derece dikkat çekici oldu. Apple Track kanalı, cihazı Sidney’de test eden ilk kanallardan biriydi.

    iPhone 17 Pro sağlam yapısıyla testlerden geçer not aldı

    Yapılan testlerde Apple Track’ın en çok etkileyen şey alüminyum yapı değil, yeni Ceramic Shield 2’nin performansı oldu. Apple’a göre bu teknoloji çizilmeye karşı üç kat daha dayanıklı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Gerçekleşen testler de bu vaadi doğruluyor gibi görünüyor.

    iPhone 17 Pro
    iPhone 17 Pro dayanıklılık testinde | Kaynak: Apple Track/YouTube

    iPhone 16 Pro Max’i yerle bir eden düşme testlerinden iPhone 17 Pro Max neredeyse hiç hasar almadan kurtuldu. Cihaz yaklaşık altı metrelik bir darbeden sonra bazı hasarlarla karşılaştı. Alüminyum çerçeve oldukça dayanıklı olsa da cihazın direnç sınırlarını ortaya koydu.

    Malzeme kolayca kırılmasa da çabuk çöküyor. Bu da estetik görünümü olumsuz etkiliyor. Özellikle de boya tekrarlanan darbelerden sonra soyulma eğilimi gösteriyor. Bu fark, küçük kusurları gidermek için cilalanabilen iPhone 16 Pro’nun titanyumuyla karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    iPhone 17 Pro serisi özellikleri

    iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
    Boyutlar149,6 x 71,5 x 8,25 mm163 x 77,6 x 8,25 mm
    Ağırlık199 gram227 gram
    Ekran6,3 inç Super Retina XDR OLED (2622 x 1206)6,9 inç Super Retina XDR OLED (2868 x 1320)
    İşlemciApple A19 ProApple A19 Pro
    Depolama alanı128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom)48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom)
    Selfie kamerası24 MP (Otomatik odaklamalı)24 MP (Otomatik odaklamalı)
    Bağlantı5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
    Diğer özelliklerFace ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikasıFace ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikası
    Batarya25W’a kadar şarj desteği5.000 mAh (25W’a kadar şarj desteği)
    RenklerSiyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncuSiyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu
    İşletim sistemiiOS 26iOS 26

    Son olarak iPhone 17 Pro dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.