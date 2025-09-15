iPhone 18 serisi üç farklı A20 çiple performans çıtasını artıracak

Apple, iPhone 18 serisinde üç farklı A20 çiple karşımıza çıkabilir.

2 nm üretim sürecinden geçecek yeni işlemciler, bu yılki iPhone Air'da gördüğümüz yonga seti farklılaştırma stratejisini devam ettirecek.

Böylelikle yeni amiral gemisi telefonlar arasında belirgin performans farkları yer alacak.

Apple gelecek yıl iPhone 18 serisinde 2 nm yonga setlerini benimsemeyi planlayarak yeni üretim teknolojisine sahip yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dahili işlemcilerin evrimi, giderek belirginleşen bir farklılaşma trendini izleyerek gelecekteki cihazların performansını belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.

Geçen hafta duyurulan iPhone 17 serisi için tasarlanan A19 yongaları hala TSMC’nin 3 nm üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Fakat yeni nesil için çok daha büyük bir atılım bekleniyor. Wccftech’ten gelen son sızıntılar, iPhone 18’in önceki modellerde de görülen bir çeşitlendirme modelini izleyerek üç farklı işlemciyle piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Apple, A19 Pro çipindeki stratejisini devam ettirecek

Gelecekteki çiplerin adlandırılması, A20 ve A20 Pro olacak şekilde yerleşik stratejiyi devam ettirecek gibi görünüyor. Apple’ın iPhone 17 serisi için planı, A19 çipinin üç çeşidiyle segmentlere ayırmayı içeriyor.

Resmi olarak bir A19 ve bir A19 Pro var. A19 yongası temel iPhone 17‘ye entegre ediliyor. A19 Pro ise iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için karşımıza çıkıyor.

Fakat iPhone Air’da bulunan A19 Pro işlemcisinin sürümünü, Pro ve Pro Max modellerinde bulunan 6 çekirdekli GPU ile karşılaştırıldığında 5 çekirdekli GPU’ya sahip olan teknik bir ayrım ayırıyor. Apple aynı yapılandırmayı önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı amiral gemisi akıllı telefon modelleri için de kopyalayabilir.

2026’da üç güçlü A20 işlemci göreceğiz

Önümüzdeki yıl gelecek iPhone 18 serisi işlem gücünü üç kademeye ayıracak. Temel A20 modeli 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU sunacak. A20 Pro çipi 6 çekirdekli bir GPU ile grafikleri güçlendirilecek. Son olarak maksimum performans için tasarlanmış, A20 Pro’nun daha da güçlü bir versiyonu olan üçüncü bir işlemci planlanıyor.

iPhone 18 serisinin daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olacak. Aynı zamanda şirketin yakın gelecekte ekrana gömülü bir kamera veya Face ID’nin eklenmesine dair bir plan olmadığını da açıklıyor.

Uzun zamandır söylentisi dolaşan bu teknolojilerin normal şartlarda iPhone 18’de ekran altı Face ID ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Apple’ın bu radikal adımı, Dinamik Ada’nın 2027 modelinde tamamen ortadan kaldırılmasına olanak tanıyacak. Bu çözümlerin uygulanmasında yaşanacak herhangi bir gecikme, iPhone’un 20. yıl dönümü için tamamen ekranlı bir telefon planını da olumsuz yönde etkileyebilir.