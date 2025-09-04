Elveda çentik ve Dinamik Ada: Katlanabilir iPhone bir ilke imza atacak

Apple, katlanabilir iPhone modelinde çentik ve Dinamik Ada tasarımını ortadan kaldırmayı planlıyor.

Şirket bunun yerine nihayet ekran altı kamera teknolojisini kullanıcılarla buluşturabilir.

Birçok Android markasının yıllar önce keşfettiği bu yenilik geç de olsa iPhone'lara ulaşacak gibi görünüyor.

Apple nihayet çentik, Dinamik Ada veya ekranda kesik olmayan bir iPhone piyasaya sürebilir. Fakat şirketin bu hedefini hayata geçirmesi muhtemelen birkaç yıl daha sürecek.

Markanın “full ekranlı” bir iPhone üzerinde çalıştığını daha önce zaten duyduk. En son bilgilere göre ise Apple gelecek yıldan itibaren bu girişim üzerinde daha sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bu da 9 Eylül’de duyurulması beklenen iPhone 17 serisini geçmişte bırakacak.

Apple, iPhone’larda devrimsel bir yeniliğe hazırlanıyor

Şirket, ekranı müdahaleden korumak için ilk katlanabilir iPhone’unda gelişmiş bir ekran altı teknolojisi kullanacak. Face ID’yi ise muhtemelen güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID ile değiştirecek. Fakat yine de söz konusu teknolojinin tamamen hazır olması biraz zaman alabilir.

9to5Mac’e göre JPMorgan’ın yeni raporu, gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone’ların yeniden tasarlanacağını ve ön kameranın ilk kez ekranın altına taşınacağını vurguluyor. Apple uzun yıllardır tamamen ekrandan oluşan bir tasarım peşinde ve şirketin planları yaklaşık on yıl önce, 2017’de iPhone X’in piyasaya sürülmesiyle başladı.

Şirket, daha sonra iPhone 13 serisiyle çentiğin boyutunu küçülttü. Ardından tamamen Dinamik Ada tasarımına geçiş yaptı. Sektör analistleri, Apple’ın kademeli bir dağıtım benimseyeceğine ve teknolojinin ilk sürümünün kusursuz olmasının muhtemel olduğuna işaret ediyor. Ayrıca ekran içi kameranın performansıyla ilgili bazı sınırlamalara sahip olabileceği ekleniyor.

Apple zamanla Face ID ile ilgili daha fazla bileşen ekran panelinin altına yerleştirmeyi amaçlıyor. Şirket böylelikle iPhone tasarımını daha da sade ve minimalist hale getirmek istiyor. Bazı sektör raporları tamamen rafine edilmiş, tavizsiz bir tam ekran tasarımını görmemizin 2028, hatta belki de 2030 yılını bulabileceğini öne sürüyor.

Sensörler doğrudan ekrana entegre edildiğinden dolayı kullanıcılar ekranda görsel dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtulacak. Bu da oyun oturumları ve multimedya kullanımı sırasında kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Katlanabilir iPhone ayrıca mevcut modellerden daha ince bir tasarıma sahip olacak. Model, Samsung Galaxy Z Fold 7 ile benzer bir kalınlığa ulaşacak. Katlanabilir telefonun menteşesi daha dayanıklı bir metalden yapılacak. Bu da telefonun iPhone 17 serisi için beklenen alüminyum kaplamaya kıyasla zaman içinde daha dayanıklı olmasını sağlayacak.

Son olarak yakın zaman önce iPhone 17 serisinin teknik özellikleri ve satış fiyatlarının lansmandan önce internete sızdığını da ekleyelim. Merakla beklenen cihazlar 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek Awe Dropping lansmanında tüketicilere duyurulacak.