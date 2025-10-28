Menüyü Kapat
    Uygun fiyatlı iPhone 17e ekran konusunda hayal kırıklığı yaratabilir

    Uygun fiyatlı yeni iPhone 17e, 60 Hz yenileme hızı nedeniyle ekran konusunda bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.
    iPhone 17e
    • iPhone 17e'nin Dinamik Ada tasarımına sahip olması bekleniyor.
    • Merakla beklenen modelin, daha pahalı olan iPhone 17'deki 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion ekran yerine yine 60 Hz ekran ile geleceği söyleniyor.
    • 2026'nın başlarında duyurulması beklenen cihazın iPhone 15'ten esinlenen bir tasarımla geleceği belirtiliyor.

    Apple bu yıl uygun fiyatlı “SE” (Special Edition) serisini rafa kaldırıp, “e” serisini başlattı. Serinin ilk modeli iPhone 16e bu yılın başlarında raflara gelerek kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Şirket, önümüzdeki yıl da seriyi yeni bir model ile genişletmeyi planlıyor.

    Bütçe dostu fiyat etiketi ile raflarda boy göstermeye başlayacak iPhone 17e’den ilk ayrıntılar geldi. Söylentilere göre cihaz, iPhone 17’nin premium konumunu korumaya devam ederken, “büyük abisinin” daha ekonomik bir seçeneği olarak piyasaya sürülecek.

    Dinamik Ada için onay verildi

    Bazı sızıntılar, iPhone 17e’nin Face ID ve yeni A19 çipiyle devam edeceğini gösteriyordu. Son olarak güvenilir bir bilgi kaynağı olan Digital Chat Station, Weibo’da yeni “uygun fiyatlı” modelin yeni bir özellik daha sunacağını iddia etti.

    iPhone 17 Pro

    İddialara göre cihaz, Dinamik Ada ile karşımıza çıkacak. Bu da iPhone 14 serisinden beri mevcut olan bu özelliğin nihayet yeni modele de ulaşacağı anlamına geliyor.

    60 Hz yenileme hızına sahip olacak

    MacRumors’a göre bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ekranın üst kısmındaki Dinamik Ada’da gerçek zamanlı bilgileri görüntülerken uygulama ile etkileşime girebilecek. Buna rağmen iPhone 17e’nin ekranının adaptif 120 Hz yenileme hızına sahip iPhone 17 ile aynı muameleyi görmemesi, 60 Hz ile sınırlı olması bekleniyor.

    iPhone 17e

    Apple, iPhone 17’yi spot ışıklarının altında tutmak için en temel cihazdan birçok özelliği çıkarmayı planlıyor. Zira bu yılki model iyi bir ekran, performans isteyen ama iPhone 17 Pro’nun gelişmiş kameralarına ihtiyaç duymayanların gözdesi olma potansiyeline sahip durumda.

    Ayrıca iPhone 17e’nin ekranının 6.1 inçlik iPhone 15 ile aynı olması bekleniyor. Bu da Apple’ın tedarikçilerinin üretim maliyetlerini düşürmek ve kar marjlarını artırmak için mevcut tasarımı yeniden kullanabilecekleri anlamına geliyor.

    Ortaya çıkan son sızıntılara göre iPhone 16e’nin Şubat ayında duyurulmasının ardından Apple’ın lansman stratejisini sürdürerek iPhone 17e’nin 2026’nın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

