Hoşça kal Dinamik Ada: iPhone 18 Pro ekran altı Face ID sunacak

Apple, iPhone 18 Pro serisinde önemli atılımlara hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, modellerin tasarımında cesur bir hamle gerçekleştirecek.

Dinamik Ada tasarımından vazgeçeceği söylenen Apple'ın ekran altı Face ID desteği sunacağı öne sürülüyor.

Apple nihayet çok yakında iPhone cihazlarının tasarımında önemli değişikliklere imza atacak. Şirketin orijinal iPhone’un 20. yıl dönümünü beklemeyeceği, on sekizinci nesil akıllı telefonların görünümünde önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

İddialara göre Apple bu cihazları 2026 yılında piyasaya sunacak. Merakla beklenen “Pro” modelleri Dinamik Ada olmadan gelecek. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’in güncellenmiş tasarımı ile birlikte ekran altı Face ID teknolojisi benimsenmeye başlanacak. Bu iddialar daha önce de ortalarda dolaşıyordu. Fakat son günlerde yankısı daha derinden duyulmaya başladı.

iPhone 18 Pro ve Pro Max önemli bir yenilik sunacak

MacRumors’un haberine göre ekran altı FaceID sensörlerine sahip iPhone 18 Pro serisi modelleri 2026’da piyasaya çıkacak. Aynı zamanda iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’te ön kamera birçok Android cihazda uygulandığı gibi sol üst köşeye taşınacak. Apple bu şekilde çerçevesiz tasarım hedefine olabildiğince yaklaşmak istiyor.

Ekran altı Face ID’nin yalnızca Pro versiyonlarında yer alacağı, iPhone 18 ve iPhone 18e’de ise bilindik Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğinin korunacağı belirtiliyor. Apple aynı zamanda 3D yüz tanıma teknolojisinden vazgeçip ekran altı parmak izi tarayıcısına geçmeyi de düşünmüyor.

Ayrıca söylentilere göre Apple, ultra ince tasarıma ev sahipliği yapacak yeni “Air” modelini kalıcı olarak tüketicilerle buluşturmaya devam edebilir. Dolayısıyla merakla beklenen iPhone 17 Air, şirketin tek ultra ince telfonu olmayacak. İlerleyen süreçte cihazların halefleriyle de tanışacağız gibi görünüyor.