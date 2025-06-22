Apple, iPhone 20 ile kuralları yıkacak

iPhone 20, şirketin ilk akıllı telefonunun yirminci yılı anısına tarihi bir öneme sahip olacak.

Merakla beklenen cihazın Apple tarihinin en yetenekli ve radikal yeniliklere sahip telefonu olacağı tahmin ediliyor.

Şirket 2027 yılında tüm dünyayı şaşırtmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Teknoloji devi Apple, serinin 20. yıl dönümünü kutlayan anma modeli iPhone 20’yi radikal bir tasarım ve fütüristik bir görünümle karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre şirket neredeyse tamamen camdan yapılmış, pürüzsüz kıvrımlara sahip ve görünür kesiklerin tamamen olmadığı bir gövde planlıyor.

Dahili olarak “Glasswing” olarak bilinen proje, tamamen sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu noktada şirketin beklentisi, hem ön kameranın hem de Face ID’nin ekranın altında gizlenmesi olacak. Bu da Dynamic Island’a (Dinamik Ada) olan ihtiyacı ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

iPhone 20’den neler bekliyoruz?

Söylentilere göre iPhone 20, çok ince çerçevelere ve sürekli kavisli bir cam yapıya sahip olacak. Cihaz bir “halkaya” benzer görsel bir etki yaratacak. Konsept, Apple tarafından sunulan eski patentleri hatırlatıyor. Bu patentlerde, cihazın tamamını çevreleyen, ön, yan ve arka kısımları birleştiren bir sarmal panel yer alıyordu.

Eğrilik hem ön hem de arka kenarlarda simetrik olarak uygulanacak. Yuvarlak ve simetrik bir şekle sahip bir akıllı telefon elde edilecek. Önceki girişimlerin aksine bu model, iPhone 17 Pro Max’teki değişikliklerle zaten test edildiği gibi Apple’ın mevcut tasarım standartlarını tamamen kırmayı amaçlıyor.

2027 modeli yalnızca estetik bir evrim değil. Aynı zamanda teknolojik bir dönüm noktasını da işaret edecek gibi duruyor. Görünür bir öğe olmadan, cihaz çok yüksek çözünürlüklü ve uyarlanabilir yenileme hızına sahip bir OLED veya microLED panele sahip olabilir.

Bir diğer önemli nokta ise geleneksel mekanik elemanların yokluğu olacak. Apple tüm fiziksel düğmeleri ve hatta portları ortadan kaldırabilir. Şirket tamamen kablosuz şarj ve hareket kontrolleri veya yanlarda hassas basınç tercih edebilir.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet giderek daha da sertleşirken, şirket cesur bir sıçrama yapmaya hazır görünüyor. Söylentiler resmi olarak doğrulanırsa iPhone 20 planları önümüzdeki on yıl boyunca akıllı telefon konseptini yeniden tanımlayabilir.

“Tamamen cam” tasarım hala düşme ve çizilme direnci konusunda soru işaretleri yaratıyor. Fakat Apple’ın bu zayıflıkları azaltmak için özel darbe önleyici işlem ve güçlendirilmiş iç katmanlar gibi yeni teknolojiler geliştirmesi muhtemel görünüyor.