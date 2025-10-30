AirPods Pro 3 uçaklarda ağrılı bir soruna yol açıyor

Reklam

AirPods Pro 3, bazı kullanıcılar için yüksek irtifalarda sorunlara neden oluyor.

Geri bildirimlere göre sorun, özellikle de uçuş sırasında duyulan, tiz ve oldukça acı verici bir ıslık sesi olarak tanımlanıyor.

Seyahatlerdeki verimliliği sıfırlayan bu problemle ilgili Apple'dan resmi bir açıklama ve çözüm önerisi bekleniyor.

Apple’ın üst düzey kablosuz kulaklığı, uçaklarda kalkıştan birkaç dakika sonra, sol kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğinden kaynaklanan bir geri bildirim döngüsü nedeniyle tiz bir ıslık sesi çıkarıyor.

Sorunu bir transatlantik uçuş sırasında belgeleyen BasicAppleGuy, bu tatsız deneyim sonucunda AirPods’u çantasına koyup EarPods’a geçmek zorunda kaldığını söylüyor. Bu durum, kulaktaki akustik contanın gevşemesi ve ANC sistemiyle bir geri bildirim döngüsü oluşturmasıyla ortaya çıkıyor.

Reddit’teki birkaç kullanıcı, kulaklığı takmanın veya yeniden ayarlamanın sorunu geçici olarak çözdüğünü, ama bunun yalnızca birkaç dakika sürdüğünü doğruluyor. Şeffaflık moduna geçmek de tiz sesi ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Bu da sorunun gürültü engelleme özelliğinden kaynaklandığını doğruluyor.

Kulaklık ucunu değiştirmek sorunu çözebilir

AirPods Pro 3’ün yeniden tasarlanan kulaklık uçları, bu sorunun temelinde yatan unsurlardan biri olabilir. Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği Awe Dropping lansmanında, Pro 2’dekinden daha yoğun, ince bir köpük tabakasıyla kaplı silikon uçlar tanıttı.

Gürültü izolasyonunu ve konforu artırmayı amaçlayan bu tasarım, yüksek irtifalarda beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Köpük, saf silikondan daha fazla ısıyı tutuyor, hava akışını azaltıyor ve daha az esneklik sunuyor. Kabin basıncındaki değişikliklerle birleştiğinde bu durum akustik yalıtımı da tehlikeye atabiliyor.

Bazı kullanıcılar uç boyutunu değiştirmenin sorunu çözdüğünü bildiriyor. Fakat kaynaklar, birkaç boyutu test edip kalıcı bir başarı elde edemediğini belirtiyor. Dolayısıyla kesin bir çözüm için Apple’dan gelecek resmi açıklamayı beklemekte fayda olacak gibi görünüyor.