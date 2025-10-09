A101’den ultra ince iPhone Air için cazip indirim ve taksit fırsatı

A101, Apple'ın ultra ince iPhone Air modelini avantajlı fiyatlarla raflarına getirdi.

Cihaz şu anda resmi olarak Apple Store'da 97 bin 999 TL'den satılıyor.

Fakat 6 bin TL indirim fırsatı ile birlikte cihaz 91 bin 999 TL'ye düşüyor.

A101 Aldın Aldın kampanyaları kapsamında yine bir dizi teknolojik ürün avantajlı fiyatlarla karşımıza çıktı. Bunlardan biri de Apple tarafından geçen ayki Awe Dropping lansmanında tanıtılan ultra ince iPhone Air modeli oldu. Göz alıcı bir tasarıma ve zarafete sahip cihaz, tüketicilerle cazip rakamlarla buluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde A101’de iPhone 16 Plus için 9 bin 500 TL indirim fırsatı sunulmuştu. Apple tarafından bu yıl “Plus” serisinin sonunu temsil eden ve marka için yeni bir dönem başlatan “Air” seçeneği de şimdi popüler perakende market zincirinin raflarına ulaştı.

iPhone Air indirimli fiyatı ne kadar?

İncecik bir tasarımla karşımıza çıkan iPhone Air şu anda markanın internet sitesinde 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 97 bin 999 TL’den satılıyor. 512 GB’lık sürüm 109 bin 999 TL, 1 TB’lık versiyon ise 121 bin 999 TL’ye sunuluyor.

9 Ekim A101 Ekstra listesinde öne çıkan iPhone Air cazip rakamlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Apple’ın resmi mağazasına kıyasla 6 bin TL indirim sunan cihaz, 91 bin 999 TL karşılığında tüketicilerle buluşuyor. Telefon siyah, altın, beyaz ve açık mavi olmak üzere dört renk seçeneğiyle listeleniyor.

Mağazaya gitmenize gerek kalmadan kolaylıkla internetten sipariş edebileceğiniz bu kampanyada ayrıca sıfır faizli 3 ay vade imkanı da yer alıyor. “Hadi Kredilerim” seçeneğiyle ayda 30 bin 666 TL ödeme yaparak cihaza ulaşmanız mümkün kılınıyor.

iPhone Air teknik özellikleri

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.