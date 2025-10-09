Menüyü Kapat
    Apple, iPhone 17 “çizik” sorununa mağaza önlemi getiriyor

    Apple, çizik iPhone 17 problemine ilişkin yeni bir tedbir aldı. Şirket, resmi mağazalarında telefonlara ilişkin yeni güvenlik önlemi getirdi.
    iPhone 17 Pro serisi
    • Apple, iPhone 17 serisinde görülen "scratchgate" problemine karşı çözüm buldu.
    • Şirket, çizik sorununa karşı mağazalarındaki teşhir cihazlarını korumaya aldı.
    • Apple Store'da yer alan iPhone'lara silikon koruyucular getirildi.

    Teknoloji devi Apple, mağazalarında yer alan iPhone modellerini sergilemek için kullanılan MagSafe şarj cihazlarına koruyucu bir silikon halka ekledi. Dikkat çeken bu halka, cihazların lekelenmesini önlemeyi amaçlıyor.

    Bilindiği üzere söz konusu sorun sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Şirketin aldığı önlem, ülkedeki bir Apple Store’da silikon halkaları fark eden Fransa merkezli bir internet sitesi tarafından fark edildi.

    Önlemin kalıcı olup olmayacağı ya da şirketin şarj cihazlarını akıllı telefonlarda estetik sorunlara yol açmayacak bir modelle değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

    Fakat yine de bunun beklenen bir hareket olduğunu söylemek mümkün. MacRumors’a göre eleştirilere yanıt olarak Apple, MagSafe yuvalarının yerine geçecek bir ürün üzerinde çalıştığını söyledi.

    Apple teşhir ürünlerini korumaya aldı

    iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk birkaç gün içinde, kullanıcılar cihazlarının arkasında, kısa bir kullanım süresinden sonra bile gözle görülür izler fark etti. Ortaya çıkan bu sorunlar, MagSafe mıknatıs halkası ve kamera modülünün kenarlarıyla ilgiliydi.

    Apple kasadaki daireyle ilgili olarak, bunun arka yüzeyden kaynaklanan bir malzeme birikimi olduğunu ve basit bir temizlikle giderilebileceğini belirtti. Şirket ayrıca sorunun yeni olmadığını ve iPhone 16’da da yaşandığını aktardı.

    iPhone 17 Pro

    Kamera modülünün kenarlarındaki çiziklerin belirli bir çözümü bulunmuyor. Sorunlardan biri de platformun yuvarlatılmış bir kenara sahip olmaması ve bu da köşelerin açıkta kalması olarak vurgulanıyor.

    Apple, aşınma ve yıpranmanın anodize alüminyumun doğasında olduğunu ve zamanla oluşabileceğini iddia ediyor. Bu durum, kaplamalarında aynı malzemeyi kullanan MacBook’lar ve önceki nesil iPhone’lar gibi diğer Apple ürünleri için de geçerli durumda.

    iPhone 17 serisi teknik özellikleri

    iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 iPhone Air
    Boyutlar 163 x 77,6 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
    Ağırlık 227 gram 199 gram 199 gram 165 gram
    Ekran 6,9 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,5 inç Super Retina XDR OLED
    İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Apple A19 Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)
    Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom) 48 MP Ana Kamera
    Ön kamera 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP 18 MP
    Batarya 5.000 mAh Belirtilmemiş 3.600 mAh ~2.800 mAh (Söylenti)
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC
    Diğer özellikler Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi
    Renkler Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, altın, yeşil, açık mavi, mor Siyah, altın, beyaz, açık mavi
    Sistem iOS 26 iOS 26 iOS 26 iOS 26

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

