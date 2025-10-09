Apple, iPhone 17 “çizik” sorununa mağaza önlemi getiriyor

Apple, iPhone 17 serisinde görülen "scratchgate" problemine karşı çözüm buldu.

Şirket, çizik sorununa karşı mağazalarındaki teşhir cihazlarını korumaya aldı.

Apple Store'da yer alan iPhone'lara silikon koruyucular getirildi.

Teknoloji devi Apple, mağazalarında yer alan iPhone modellerini sergilemek için kullanılan MagSafe şarj cihazlarına koruyucu bir silikon halka ekledi. Dikkat çeken bu halka, cihazların lekelenmesini önlemeyi amaçlıyor.

Bilindiği üzere söz konusu sorun sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Şirketin aldığı önlem, ülkedeki bir Apple Store’da silikon halkaları fark eden Fransa merkezli bir internet sitesi tarafından fark edildi.

Önlemin kalıcı olup olmayacağı ya da şirketin şarj cihazlarını akıllı telefonlarda estetik sorunlara yol açmayacak bir modelle değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor.

Fakat yine de bunun beklenen bir hareket olduğunu söylemek mümkün. MacRumors’a göre eleştirilere yanıt olarak Apple, MagSafe yuvalarının yerine geçecek bir ürün üzerinde çalıştığını söyledi.

Apple teşhir ürünlerini korumaya aldı

iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk birkaç gün içinde, kullanıcılar cihazlarının arkasında, kısa bir kullanım süresinden sonra bile gözle görülür izler fark etti. Ortaya çıkan bu sorunlar, MagSafe mıknatıs halkası ve kamera modülünün kenarlarıyla ilgiliydi.

Apple kasadaki daireyle ilgili olarak, bunun arka yüzeyden kaynaklanan bir malzeme birikimi olduğunu ve basit bir temizlikle giderilebileceğini belirtti. Şirket ayrıca sorunun yeni olmadığını ve iPhone 16’da da yaşandığını aktardı.

Kamera modülünün kenarlarındaki çiziklerin belirli bir çözümü bulunmuyor. Sorunlardan biri de platformun yuvarlatılmış bir kenara sahip olmaması ve bu da köşelerin açıkta kalması olarak vurgulanıyor.

Apple, aşınma ve yıpranmanın anodize alüminyumun doğasında olduğunu ve zamanla oluşabileceğini iddia ediyor. Bu durum, kaplamalarında aynı malzemeyi kullanan MacBook’lar ve önceki nesil iPhone’lar gibi diğer Apple ürünleri için de geçerli durumda.

