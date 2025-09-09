iPhone 17 serisi tanıtımı ne zaman ve nasıl izlenir?

Apple'ın Awe Dropping etkinliği bugün Türkiye saatiyle 20:00'de resmi olarak duyurulacak.

Dört modelden oluşacak iPhone 17 serisi, etkinliğin başrol kahramanı olarak karşımıza çıkacak.

Şirket ayrıca lansmanda yeni akıllı saatleri ve kulaklıklarını da piyasaya sunacak.

Teknoloji devi Apple, dört farklı versiyona sahip olması beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin resmi duyurusu için bugünü, yani 9 Eylül Salı gününü tercih etti. Merakla beklenen sunum, Amerika Birleşik Devletleri’nin Cupertino kentinden gerçekleştirilecek. Lansman Türkiye saatiyle 20:00’de gerçek zamanlı olarak online yayınlanacak.

Etkinliğin aynı zamanda Apple Watch serisinin yenilenmesine de sahne olması bekleniyor. Bu yenilemede Apple Watch 11 serisi ve Ultra 3 modeli de yer alabilir. Öte yandan AirPods Pro 3’ün de tanıtımda yer alması bekleniyor.

Apple’ın Awe Dropping canlı yayını nasıl izlenir?

Apple, merakla beklenen Awe Dropping etkinliğini YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacak. Etkinlik için hatırlatıcınızı kurabilir, saati geldiğinde sunumu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz:

Öte yandan yayını doğrudan Apple’ın internet sitesi üzerinden de izlemek mümkün. Apple cihaz sahiplerinin, lansmanı Apple TV uygulaması ya da AirPlay 2 uyumlu televizyonlar üzerinden de izleyebileceği vurgulanıyor.

Bugün hangi iPhone’lar tanıtılacak?

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi toplamda dört modelden oluşacak. Fakat alışık olduğumuz bir cihaz, yerini ultra ince “Air” seçeneğiyle değiştirecek. Kullanıcılar akşam saatlerinde aşağıdaki iPhone 17 modelleriyle tanışacak:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Söylentilere göre iPhone 17, iPhone 16 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in, tüm üst arka paneli kaplayan bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla sola hizalı modül artık geçmişte kalacak.

Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmesi beklenen iPhone 17 Air, “Plus” modelinin yerini alacak ve sadece 5,5 mm kalınlığa sahip olacak. Böylelikle cihaz, Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu haline gelecek.

Fakat serinin öne çıkan modeli “Pro Max” cihazı olacak gibi görünüyor. Söylentiler doğruysa iPhone 17 Pro Max, seride 5.000 mAh pil kapasitesi sınırını aşan ilk model olarak raflarda boy gösterecek.

Pro Max versiyonunun ayrıca 3 adet 48 megapiksel arka kameraya ve serinin diğer modellerinde de bulunması beklenen 24 megapiksel ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.