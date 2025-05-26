Çentiksiz iPhone yolda: Neler bekleniyor?

Apple, çentiksiz bir iPhone üzerinde çalışıyor.

Şirket, ekranı dolduran rahatsız edici unsurları ortadan kaldırarak daha pürüzsüz ve gelişmiş bir görüntüleme deneyimine kapı aralayacak.

İddialara göre bu model 2027 yılında iPhone 18 serisiyle birlikte hayatımıza girecek.

Ekranı kaplayan rahatsız edici unsurlardan tamamen arındırılmış çentiksiz bir iPhone modeli için geri sayım başlamış durumda. Teknoloji devi Apple için iPhone 17 serisi, derin bir estetik yeniden yorumlama yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor.

ABD merkezli şirket, görsel etkileşimi dönüştürmeyi amaçlayan önemli bir yenilik planlıyor. Firma, 2026 ve 2027’de piyasaya sürmesi beklenen akıllı telefonları için tasarımda daha fazla değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ortaya çıkan son raporlar net formları ve yüksek kullanım verimliliğini ön planda tutan belirgin bir üslup yönelimine işaret ediyor.

iPhone 18 pürüzsüz bir ekranla gelecek

Digital Chat Station’ın haberine göre iPhone 17’nin dikkat çekici kamera adaları, Apple’ın estetik yeniliklerinin yalnızca bir örneği olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki yıllarda cihazları etkileyecek bir dizi değişikliğin ilk adımı. 2026 yılında tanıtılması planlanan iPhone 18’de ise Face ID sistemi ön panelin altına entegre edilecek.

Ekranda diğer Android akıllı telefonlarda olduğu gibi kamera için gizli bir delik yer alacak. Dinamik Ada tasarımı terk edilecek. Bunun için dönüm noktası 2027 olarak görünüyor. iPhone 19 sonunda çentik veya delik olmayan bir ekrana sahip olabilir.

Bu yenilik hem Face ID hem de ön kamera ekranın altına yerleştirilerek tamamen sürükleyici bir görsel deneyim sunulacak. Elbette ki bu vizyonun gerçekleşmesinin ekran altı sensör teknolojisindeki gelişmelere bağlı olduğunu da eklemekte fayda var.

2027 yılı iPhone’lar için bir dönüm noktası olacak

İlk iPhone’un yirminci yıl dönümü olacak 2027 yılında önemli sürprizler karşımıza çıkacak. Bu özel günü kutlamak için Apple’ın yeni bir “Pro” modelini ve belki de uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone’u piyasaya sürebileceğine dair söylentiler var.

Yeni “Pro” modeline dair söylentiler, camın yoğun olarak kullanıldığı bir tasarıma işaret ediyor. Kutlama ve yeniliği bir araya getiren kusursuz ekranı sergilemek için bu Pro modeli aday olabilir. Katlanabilir bir modelin piyasaya sürülmesi, iPhone serisinde yepyeni bir sayfa açabilir.

Apple, 2017’de piyasaya çıkan Sharp Aquos S2’den sonra ilk kez ortaya çıkan bir trend olan çentikli ekranların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı . Daha sonra pazar, günümüzde akıllı telefonların çoğunda hala yaygın olan bir çözüm olan delikli ekranların ortaya çıkışına tanık oldu.

Kullanıcıların önemli bir bölümünde ön kısımdan tamamen arındırılmış ekranlara yönelik talep güçlü. Ekran altı kamera teknolojisinin 2027 yılına kadar Apple’ın görüntü kalitesinden veya tanıma güvenilirliğinden ödün vermeden planlarını gerçekleştirmesi için yeterince olgunlaşacağı öngörülüyor.