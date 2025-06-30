iPhone 17 Pro modellerinde Apple logosunun yeri değişecek

Apple, iPhone 17 Pro serisinde küçük ama önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Merakla beklenen amiral gemisi telefonlarda Apple logosunun daha aşağıya konumlandırılacağı söyleniyor.

Üst düzey performansıyla öne çıkacak iPhone 17 serisinin Eylül ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in bu yılın ilerleyen zamanlarında Apple’ın Eylül ayındaki etkinliğinde, arka kısımların üstten “çıkıntı yapmasını” sağlayacak küçük bir değişiklikle tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar, değişikliğin Apple logosunun iki modelin altına taşınmasını içereceğini belirtiyor.

Aslında bu yenilik radikal bir değişiklik olmasa da gelen son söylentiler, logonun yeniden konumlandırılmasının tek başına aksesuar üreticilerini, aksi takdirde geriye dönük uyumlu olacak bir dizi ürünü yeniden tasarlamaya zorlayabileceğini öne sürüyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max’te Apple logosu daha aşağıda olacak

Apple’ın cihazlarının tasarımında küçük değişiklikler yapmaya meyilli bir marka olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bunlar çoğu zaman gereksiz müdahaleler gibi görünse de aslında genellikle daha büyük bir stratejinin parçası olarak hazırlanıyor.

Majin Bu’ya göre Apple logosu, iPhone 17 Pro modellerinin arkasında biraz daha aşağıya yerleştirilmiş bir şekilde konumlandırılacak. Böyle bir karar, halihazırda piyasada bulunan aksesuarlarla pratik etkileşimi yeniden tanımlıyor.

Ortaya çıkan son dedikodular, logonun “alt merkeze” doğru hareketinin, Apple cihazlarını karakterize eden “geleneksel simetriyi değiştirme” riski taşıdığını belirtiyor.

Örneğin MagSafe teknolojisine sahip aksesuarlar, iPhone’lara manyetik olarak takılır ve düzgün çalışması için yüksek hassasiyetli hizalama gerektiriyor. Logonun cihazda daha aşağıya yerleştirilmesi, manyetik bağlantı sistemiyle işlevsel bir etkileşime neden olabilir.

Bu önemli hamle, Apple’ın aksesuar ortaklarını, yeni modellerle sorunsuz uyumluluğu garanti eden çözümler geliştirmek için tasarımlarını yeniden düşünmeye zorlayacak gibi görünüyor. Şu anda iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max için tasarlanmış bir MagSafe aksesuarının iPhone 17 Pro veya iPhone 17 Pro Max ile çalışacağının garantisi bulunmuyor.

Kaynak, kasa üreticilerinin bu konuyu zaten ele aldıklarını ve mevcut tasarımlarını yeniden değerlendirdiklerini belirtiyor. Majin Bu’ya yakın olduğu düşünülen isimsiz bir üretici, güvenilir kabul edilen kaynaklardan onay beklerken üretimi askıya aldı bile.

Fakat son olarak tüm bunların şimdilik yalnızca birer söylentiden ibaret olduğunu ekleyelim. Apple henüz bu iddialara ilişkin yorum yapmadı. Muhtemelen işin gerçeğini Eylül ayındaki lansmandan önce öğrenemeyeceğiz.

Son olarak yakın tarihli raporlar, iPhone 17 Air modelinin serinin diğer üyelerinden daha farklı bir ön kamera tasarımına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Öte yandan iPhone 17 Pro serisinin uzun süreli oyun oturumlarında konforu artırmak adına buhar odası soğutma sistemiyle geleceği öne sürülüyor.