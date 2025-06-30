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    iPhone 17 Pro modellerinde Apple logosunun yeri değişecek

    iPhone 17 Pro serisi akıllı telefon modelleri iddialara göre Apple logosunu daha aşağıda bir noktaya konumlandıracak.
    Apple iPhone 17 Pro
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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