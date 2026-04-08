iPhone 17 Pro Max ile uzaydan çekilen Dünya görüntüleri paylaşıldı

NASA'nın Artemis II mürettebatı, Orion kapsülü içindeki Dünya manzaralarını ölümsüzleştirdi.

Astronotlar, iPhone 17 Pro Max ile uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Çekilen fotoğraflar, akıllı telefonun uzay gibi ekstrem koşullarda bile etkileyici kontrast, derinlik ve aydınlatma performansı sunabildiğini gözler önüne seriyor.

Artemis II görevi sırasında iPhone 17 Pro Max ile çekilen Dünya fotoğrafları yayınlandı. Astronotlar, Apple’ın amiral gemisi telefonunun bu tür senaryolardaki yeteneklerini gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntüler, Orion uzay aracındaki mürettebat tarafından kişisel uzay fotoğrafçılığı için birincil kamera olarak kullanılan cihazla çekildi.

Apple’ın şu anda en gelişmiş telefonu olarak bilinen iPhone 17 Pro Max çoğu insanın günlük hayatında deneyimlediğinden çok daha sıra dışı bir durumda yeteneklerini sergiledi. Uzay aracında toplamda üç fotoğraf çekildi. İşte o görüntüler…

Orion kapsülü penceresinden Dünya görüntülendi

Yayınlanan görüntüler Orion kapsül kabininin pencerelerinden Dünya’ya bakıyor. PhoneArena’ya göre Flickr meta verileri, görüntülerin kaydedilmesi için iPhone 17 Pro Max modelinin kullanıldığını doğruluyor.

Mürettebatta dört ekip üyesinin her birinin kişisel fotoğraf ve videolar için kendi iPhone 17 Pro Max’i bulunuyor. Fakat kayıt için kullanılan tek cihaz bu değil. Ana fotoğraflar Nikon D5, Nikon Z9 ve GoPro HERO4 Black gibi daha profesyonel ekipmanlarla çekiliyor.

Yani Apple’ın en üst düzey modeli diğer cihazların yerini almak için değil, daha ziyade kişisel kullanım için mürettebata verildi. Fakat buna rağmen ortaya çıkan sonuçlar yine de etkileyici görünüyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Apollo görevi astronotları o dönem kayıt almak almak için özel Hasselblad kameralar kullandı. Bunlar servet değerinde olan ve doğru şekilde kullanmak için yoğun eğitim gerektiren makinelerdi. Bugün ise artık sıradan bir telefonla da etkileyici sonuçlar elde etmek mümkün hale geldi.

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26