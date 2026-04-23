NASA’nın Artemis II görevinden nefes kesen Dünya manzarası

Artemis II görevinde Ay yörüngesinde bulunan astronot Reid Wiseman, iPhone 17 Pro Max ile Dünya'yı uzaktan çekti.

Dünya'nın Ay'ın arkasında kaybolduğu anlar videoya alındı.

Görüntüler, iPhone'un 8x yakınlaştırma desteği ile Orion kapsülünün penceresinden kaydedildi.

Artemis II görevi sırasında kaydettiği video, Dünya’nın adeta bir filmden fırlamış gibi görünen bir açısını ortaya koyuyor. Ay yolculuğunun ikinci gününde çekilen kayıtta tanıdık bir cihaz olan iPhone 17 Pro Max kullanıldı. Elde edilen sonuçlar ise dünya çapındaki astronomi meraklılarını büyüleyen nadir bir görsel olay oldu.

Artemis II görevi sona erdikten sonra bile uzay keşfini insancıllaştıran bakış açılarını kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Mürettebat, günlük teknolojileri kullanarak uzayın enginliğini bize yakın bir görsel dile çevirmeyi başarıyor.

Orion kapsülünden insan gözüne en yakın bakış

Videodaki temel olgu Dünya ışığı olarak vurgulanıyor. Bu da güneş ışığının gezegenimize çarpması, uzaya geri yansıması ve uzay aracını aydınlatması anlamına geliyor.

Yayınlanan görüntülerde, tüm yapay ışıklar kapalı olmasına rağmen Christina Koch kapsülün içinde aydınlatılmış görünüyor. Dünyanın mavimsi parıltısı, kabinde güçlü bir doğal yansıtıcı görevi görüyor.

Earthshine. Artemis II astronaut Christina Koch captured this video of Earth outside the windows of the Orion spacecraft during the second flight day of the mission. Orion was roughly 33,800 miles (54,500 km) away from Earth when @Astro_Christina took this video. pic.twitter.com/1YBxVj4hi9 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 22, 2026

Bu yumuşak aydınlatma, sinematik bir atmosfer yaratıyor ve ay yolculuğunun güzelliğini vurguluyor. Mavi yansıma, normalde derin uzayın karanlığında gizli kalacak olan Orion takımyıldızının detaylarını ortaya çıkarıyor.

Birkaç saniye sonra astronot cihazı pencereye doğru çeviriyor. Gezegenin muhteşem silueti, uçsuz bucaksız boşluğa karşı beliriyor. iPhone’un çerçevesinin yansıması pencere camında görülebiliyor. Bu da videoya bir gerçeklik katmanı ekleyerek, bunun gerçek bir insan kaydı olduğunu kanıtlıyor.

iPhone 17 Pro Max’in sensör kalitesi, vakumun karanlığı ile yeryüzü ufkunun yoğun parlaklığını dengeleyerek etkileyici bir performans sergiliyor. NASA görev rutinlerini daha verimli bir şekilde belgelemek için tüketici elektroniği kullanımına yatırım yapıyor. Ağır bilimsel ekipman kullanmalarına rağmen akıllı telefonların taşınabilirliği, yüksek duygusal yüke sahip spontane anları yakalamalarına olanak tanıyor.

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

Ayrıca Artemis II görevinde astronotlar tarafından iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.