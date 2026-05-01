Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Teknoloji

    Apple: iPhone 17 ailesi tarihin en popüler serisi oldu

    Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde rekor kırarak iPhone 17 serisinin, tarihindeki en başarılı satış performansına ulaştığını açıkladı.
    Reklam
    • Apple, iPhone 17 serisinin tüm dünyada olağanüstü bir ilgi görerek şirket tarihindeki en popüler akıllı telefon ailesi olduğunu duyurdu.
    • CEO Tim Cook ve CFO Kevan Parekh, rekor kıran ikinci çeyrek rakamlarının pazar payını artırdığını açıkladı.
    • Öte yandan üretim tarafında yaşanan çip ve bellek tedariki sorunlarının, yaklaşan katlanabilir cihazlar ile iPhone 18 serisi için risk oluşturduğu belirtiliyor.

    Teknoloji devi Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir satış başarısına imza attı. Şirket, iPhone 17 serisinin kendi tarihindeki en başarılı akıllı telefon ailesi ünvanını kazandığını duyurdu. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone Air modellerine gösterilen yoğun ilgi, markanın gelirlerini zirvelere taşıdı.

    Apple, iPhone 17 sayesinde pazar payını artırdı

    Financial Times gazetesine açıklamalar yapan Apple CFO’su Kevan Parekh, iPhon 17’nin şirket tarihindeki en popüler seri konumuna yükseldiğini vurguladı. Aynı çeyrekte pazar paylarını da artırdıklarına inandıklarını belirten Parekh, Android rakiplerine karşı ellerini güçlendirdiklerinin sinyalini verdi.

    Reklam

    Reuters ajansına konuşan CEO Tim Cook ise talebin “beklentilerin çok ötesinde” olduğunu ifade etti. Ancak Cook, tedarik zincirindeki kısıtlamalar nedeniyle tüketicilerinin ilgisinin tamamını karşılamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

    Tim Cook iPhone 17 lansmanı

    Tedarik zincirindeki baskı yeni iPhone modellerini zorlayabilir

    Şirketin karşılaştığı üretim zorluklarının temelinde çip krizi yatıyor. TSMC firmasının yapay zeka çiplerine odaklanması, A19 ve A19 Pro işlemcilerine erişimi kısıtlıyor. CFO Kevan Parekh ayrıca birinci ve ikinci çeyrekler arasında bellek tedarikindeki baskıların giderek artan bir etki yarattığına dikkat çekti.

    Yaşanan üretim darboğazları, yıl sonunda tanıtılması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli ve yaklaşan iPhone 18 serisi için endişelere yol açıyor. Tüm zorluklara rağmen iPhone 17 serisi, teknoloji devinin mevcut stratejisinin küresel çapta tüketicilerde karşılık gördüğünü kanıtlayarak şirketin en büyük ticari başarısı olarak kayıtlara geçti.

    Apple iPhone 17
    Siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere beş muhteşem renk seçeneğiyle sunulan iPhone 17, daha güzel ve daha dayanıklı bir tasarıma sahip. / Kaynak: Apple

    iPhone 17 özellikleri

    • Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm
    • Ağırlık: 199 gram
    • Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran
    • İşlemci: Apple A19 
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı
    • Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera
    • Selfie kamerası: 24 MP ön kamera
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
    • Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil
    • Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor
    • İşletim sistemi: iOS 26
    iPhone 17 Pro
    iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, performansı en üst düzeye çıkaran ve pil ömründe muazzam bir sıçrama sağlayan yeni bir tasarıma sahip. / Kaynak: Apple

    iPhone 17 Pro özellikleri

    • Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm
    • Ağırlık: 199 gram
    • Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran
    • İşlemci: Apple A19 Pro 
    • Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı
    • Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera
    • Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
    • Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil
    • Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu
    • İşletim sistemi: iOS 26
    iPhone 17 Pro
    Yeni A19 Pro çipi, 6 çekirdekli GPU ile daha hızlı ve Arknights: Endfield gibi oyunlarda bile üst düzey oyun deneyimi için çarpıcı görseller sunuyor. / Kaynak: Apple

    iPhone 17 Pro Max özellikleri

    • Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm
    • Ağırlık: 227 gram
    • Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran
    • İşlemci: Apple A19 Pro 
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı
    • Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera
    • Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
    • Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil
    • Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu
    • İşletim sistemi: iOS 26

    Reklam
    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.