Apple: iPhone 17 ailesi tarihin en popüler serisi oldu

Apple, iPhone 17 serisinin tüm dünyada olağanüstü bir ilgi görerek şirket tarihindeki en popüler akıllı telefon ailesi olduğunu duyurdu.

CEO Tim Cook ve CFO Kevan Parekh, rekor kıran ikinci çeyrek rakamlarının pazar payını artırdığını açıkladı.

Öte yandan üretim tarafında yaşanan çip ve bellek tedariki sorunlarının, yaklaşan katlanabilir cihazlar ile iPhone 18 serisi için risk oluşturduğu belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir satış başarısına imza attı. Şirket, iPhone 17 serisinin kendi tarihindeki en başarılı akıllı telefon ailesi ünvanını kazandığını duyurdu. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone Air modellerine gösterilen yoğun ilgi, markanın gelirlerini zirvelere taşıdı.

Apple, iPhone 17 sayesinde pazar payını artırdı

Financial Times gazetesine açıklamalar yapan Apple CFO’su Kevan Parekh, iPhon 17’nin şirket tarihindeki en popüler seri konumuna yükseldiğini vurguladı. Aynı çeyrekte pazar paylarını da artırdıklarına inandıklarını belirten Parekh, Android rakiplerine karşı ellerini güçlendirdiklerinin sinyalini verdi.

Reuters ajansına konuşan CEO Tim Cook ise talebin “beklentilerin çok ötesinde” olduğunu ifade etti. Ancak Cook, tedarik zincirindeki kısıtlamalar nedeniyle tüketicilerinin ilgisinin tamamını karşılamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Tedarik zincirindeki baskı yeni iPhone modellerini zorlayabilir

Şirketin karşılaştığı üretim zorluklarının temelinde çip krizi yatıyor. TSMC firmasının yapay zeka çiplerine odaklanması, A19 ve A19 Pro işlemcilerine erişimi kısıtlıyor. CFO Kevan Parekh ayrıca birinci ve ikinci çeyrekler arasında bellek tedarikindeki baskıların giderek artan bir etki yarattığına dikkat çekti.

Yaşanan üretim darboğazları, yıl sonunda tanıtılması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli ve yaklaşan iPhone 18 serisi için endişelere yol açıyor. Tüm zorluklara rağmen iPhone 17 serisi, teknoloji devinin mevcut stratejisinin küresel çapta tüketicilerde karşılık gördüğünü kanıtlayarak şirketin en büyük ticari başarısı olarak kayıtlara geçti.

iPhone 17 özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max özellikleri

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26