Bütçe dostu Nubia V80 Design tanıtıldı: 120 Hz ekran, yapay zeka tuşu

Nubia V80 Design sessiz bir lansmanla resmen piyasaya tanıtıldı.

6.75 inç 120Hz LCD ekrana sahip olan cihaz, 50 MP ana kameralı üçlü arka kamera modülü ile geliyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise ekran üstü arama ve çeviri gibi işlevler sunan özel yapay zeka tuşu oluyor.

Nubia V80 Design bugün sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürüldü. İlk olarak belirli pazarlarda satışa sunulan akıllı telefon modeli, yakın zamanda ZTE Blade 80 Vita adıyla sızdırılan cihazla neredeyse aynı görünüyor. Her iki model de esasında Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro serisinden ilham alıyor.

ZTE çatısı altında faaliyet gösteren Nubia’nın yeni telefonu tüm bu benzerliklere rağmen son derece şık bir görünüm ortaya koyuyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise entegre bir yapay zeka tuşu, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu pil ömrü yer alıyor.

Nubia V80 Design özellikleri

Boyutlar: 166 × 79 × 7,7 milimetre

Ekran: 1940 x 900 piksel çözünürlüğe sahip 6,75 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T7280

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör / 2 MP derinlik sensörü / Üçüncü sensörün detayları açıklanmadı

Batarya kapasitesi: 22,5W şarjlı 5.000 mAh pil

Bağlantı: NFC, nubialinkfree, 3,5 mm kulaklık girişi ve IP64 sertifikası

İşletim sistemi: Android 15

Giriş-orta seviye telefon pazarına odaklanan yeni Nubia telefonu 6,75 inç LCD ekranla geliyor. 1940 x 900 piksel ekran çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklık seviyesi sunuluyor.

Model, Unisoc T7280 çipinden güç alıyor. Nubia V80 Design cihazı 8 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcı dostu bir batarya performansı sağlanıyor. 22,5W şarj ve 10W ters şarj destekleri sunuluyor.

Cihazın ön tarafında 16 MP sensörlü selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera ise iPhone 17 Pro’nun kamerasına oldukça benziyor. Burada ise 50 MP ana kameraya sahip olan üç sensörlü bir modül bulunuyor.

GSMArena’ya göre yeni Nubia telefonu, ekranda arama yapmak gibi çeşitli özelliklere erişmek için kullanışlı olabilecek özel bir yapay zeka düğmesi de taşıyor. Telefonda aynı zamanda yapay zeka destekli çeviri ve yazma işlevlerinin yanı sıra görüntü düzenleme, duvar kağıdı oluşturma gibi AI özellikleri yer alıyor.

Nubia V80 Design fiyatı

İlk olarak Malezya pazarında satışa sunulan yeni Nubia telefonu 570 MYR (vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.