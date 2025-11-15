Huawei Mate X8, 20 GB RAM kapasitesiyle geliyor

Reklam

Huawei'nin Mate X7 modelini atlayarak doğrudan Mate X8'e geçiş yapacağı öne sürülüyor.

Yeni katlanabilir cihazın, önceki Mate X6'ya kıyasla tamamen yenilenmiş bir kamera tasarımına sahip olacağı vurgulanıyor.

Cihaz, ağır uygulamaları ve yapay zeka işlevlerini yönetmek için 20 GB gibi rekor düzeyde RAM ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei’nin bir sonraki katlanabilir telefonu Mate X7 ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı. Cihazla alakalı gelen son raporlar, şirketin bir numarayı atlayıp Mate X7 yerine doğrudan Huawei Mate X8’e geçeceğini ileri sürüyor. Geçmişte şirket, Mate X3’ten Mate X5’e geçişte de aynı stratejiyi izlemişti.

Gelen sızıntılar, Huawei’nin tamamen yeni bir tasarım tasarladığı bildirilen katlanabilir telefon için büyük bir güncellemeye işaret ediyor. Fixed Focus Digital’den gelen bilgilere göre cihaz, geçen yılki Mate X6’ya kıyasla kamera tasarımında ve donanımında büyük değişiklikler ortaya koyacak.

Cihaz yenilenen tasarım ve 20 GB RAM ile geliyor

Söylentilere göre Huawei Mate X8, Mate X6’daki 16 GB RAM kapasitesinde önemli bir artışla 20 GB RAM’e sahip olacak. Bu hamle, büyük uygulamalar ve yapay zeka özellikleriyle başa çıkması gereken kullanıcılar için tasarlanmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu iddialar resmi olarak doğrulanırsa, Mate X8 lansmanda en fazla belleğe sahip katlanabilir cihazlardan biri olabilir. Bu bellek miktarı, Huawei’nin yeni Kirin 9030 yongasıyla eşleştirilebilir.

2025 yılında beklenen kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonların çoğu şimdiden piyasaya sürüldü. Pixel 10 Pro Fold, Vivo X Fold 5, Honor Magic V5 ve Samsung Galaxy Z Fold 7 de bu modellerden bazıları olarak karşımıza çıktı.

Bu lansmanlarla karşılaştırıldığında, Huawei’nin bir sonraki katlanabilir cihazı için yalnızca model numarasındaki artış açısından değil, her şeyden önce artırılmış RAM kapasitesi ve yenilenmiş bir tasarım sunması açısından farklı ama özel seçimler yaptığı görülüyor.

Fakat şu anda bunlar sadece bir söylentiden ibaret. Yine de Mate X8’in beklendiği gibi ay sonuna kadar Mate 80 ile birlikte piyasaya sürülmesi durumunda, doğrudan Huawei’den daha fazla bilgi alabiliriz. Cihazla alakalı yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.