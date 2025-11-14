Samsung Galaxy S21 FE ekranda yeşil-pembe çizgi hatası gösteriyor

Reklam

Galaxy S21 FE kullanıcıları, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini aldıktan sonra ekran sorunları ile karşılaşmaya başladı.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, telefonlarının OLED ekranlarında kurulumdan sonra yeşil/pembe çizgilerin ortaya çıktığını belirtiyor.

Galaxy S21 FE modeli artık garanti dışı kaldığı için kullanıcılar bu sorunun Samsung tarafından ücretsiz bir onarım programı ile çözülmesini talep ediyor.

Samsung henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Samsung’un eski fiyat-performans odaklı Galaxy S21 FE modeli One UI 8 güncellemesi sonrası beklenmedik bir problem gösterdi. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre güncellemeden sonra ekranda yeşil çizgi hatası ortaya çıktığı anlaşıldı.

Samsung’un yeni Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi Galaxy S21 FE için son büyük güncellemeydi. Genelde bu tarz yazılımlar yeni özellikleri ve çeşitli iyileştirmeleriyle öne çıkarken, bu kez kullanıcılar ne yazık ki beklenen o coşkudan çok uzakta gibi görünüyor. Bu sorundan dünya genelinde birçok kullanıcıyı etkiliyor.

Reklam

Galaxy S21 FE kullanıcıları için can sıkıcı problem

SammyFans’ın haberine göre pek çok kullanıcı, güncellemeden sonra akıllı telefonlarının OLED ekranındaki yeşil veya pembe çizgilerin yarattığı korkunç sorundan şikayet etmek için sosyal medyaya başvuruyor. Ortaya çıkan son raporlar, ekran sorununun güncellemeden kısa bir süre sonra başladığının altı çizildi.

Bu tip durumlarda genellikle OLED panelden kaynaklanıyor. Zira bu çizgiler iç arızalardan ya da aşırı ısınmadan dolayı meydana gelebiliyor. One UI 8 gibi bir yazılım güncellemesi ekrana doğrudan zarar vermese de kurulum sırasında telefonun ısınmasına ve çizgilerin oluşmasına neden olabilir.

Galaxy S21 FE modelinin şu anda yaşından dolayı Samsung’un sözleşmeli garanti kapsamı dışında olduğu biliniyor. Dolayısıyla kullanıcılar bu sorunu çözmek için cebinden para ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Samsung’un sorumluluk almasını ve ücretsiz tamir programı sunmasını sağlamaya çalışıyor. Fakat Güney Koreli şirketten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens

12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil