A101’den amiral gemisi Samsung Galaxy S25 için 17.800 TL indirim

A101 Ekstra 13 Kasım Perşembe günü kataloğu yayınlandı. Birçok teknolojik cihazda kaçırılmayacak avantajlı rakamlar tüketicilere sunuldu. Özellikle de yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen kullanıcıları memnun eden bu fırsatlar, amiral gemisi Samsung Galaxy S25 için cazip bir fiyat etiketi vaat ediyor.

Yayınlanan listede Galaxy Z Flip 7 ve iPhone 14 gibi popüler farklı seçeneklere de yer veriliyor. Galaxy S25’in ise listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Sizler için indirim fırsatının ayrıntılarını ve cihazla alakalı merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Samsung Galaxy S25’in indirimli A101 fiyatı ne kadar?

Samsung tarafından bu yılın Ocak ayında resmi olarak piyasaya sürülen Galaxy S25 serisi, 2025’in en iddialı Android telefonları arasında öne çıkıyor.

Samsung’un performans canavarı telefonu şu ana markanın internet sitesine 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğiyle 61 bin 499 TL’den satılıyor. 256 GB depolamalı opsiyon ise 65 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Cihaz gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

A101 Ekstra indirimleri ile birlikte Samsung Galaxy S25 fiyatı için 17 bin 800 avantaj sağlanıyor. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan model şu anda A101’e 47 bin 699 TL’den tüketicilere hitap ediyor. Bu fırsat yalnızca telefonun 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümünü içeriyor.

Galaxy S25 alınır mı? Avantajları ve dezavantajları

Artıları Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile üst düzey performans

Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile üst düzey performans Uygulama, çoklu görevler ve yapay zeka işlemleri için 12 GB RAM

Uygulama, çoklu görevler ve yapay zeka işlemleri için 12 GB RAM Mobil fotoğrafçılar için yüksek çözünürlüklü kameralar

Mobil fotoğrafçılar için yüksek çözünürlüklü kameralar Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ev sahipliği yapıyor Eksileri Amiral gemisi sınıfındaki telefonlar için 4.000 mAh gibi bir batarya, pil gücünde rakiplerine göre dezavantaj yaratabilir

Amiral gemisi sınıfındaki telefonlar için 4.000 mAh gibi bir batarya, pil gücünde rakiplerine göre dezavantaj yaratabilir Dahili depolama alanını artırmak için hafıza kartı desteği bulunmuyor

Dahili depolama alanını artırmak için hafıza kartı desteği bulunmuyor Fiyat etiketi genel kullanıcı için diğer Android rakiplere kıyasla bir miktar yüksek bulunuyor

Samsung Galaxy S25 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh batarya

25W şarjlı 4.000 mAh batarya Renkler: Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

146,9 x 70,5 x 7,2 mm Ağırlık: 162 gram

162 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.