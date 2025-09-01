iPhone 17 ailesinin tüm üyelerinin tasarımı netlik kazandı

Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül Salı günü resmi olarak tanıtmayı planlıyor.

Merakla beklenen akıllı telefon ailesinin kılıf tasarımları internete sızdırıldı.

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max'in nasıl görüneceklerine dair önemli ipuçları geldi.

Apple, iPhone 17 serisinin tanıtılacağı lansman etkinliği için artık son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de resmi olarak piyasaya tanıtılması beklenen akıllı telefon ailesi, alışık olduğumuz gibi yine dört modelden oluşacak.

Bu yıl “Plus” seçeneğini kaldırarak taze bir başlangıç yapacak Apple, bunun yerine ultra ince iPhone 17 Air seçeneğini tüketicilere sunacak. Lansman etkinliği için artık geri sayım tam anlamıyla başlarken, gelen son raporlar ile birlikte iPhone 17 modellerinin tüm üyelerinin yenilenen şık tasarımları ortaya çıktı.

iPhone 17 serisi tasarımı kılıf sızıntısıyla birlikte ortaya çıktı

Kısa süre önce iPhone 17 Pro ve Pro Max’in şık tasarımı, bir kılıf sızıntısıyla birlikte internete düşmüştü. Şimdi ise serinin diğer üyelerinde merak edilen boşlukları kapatan yepyeni bir sızıntı haberiyle karşılaştık.

Paylaştığı isabetli sızıntılar ile adından söz ettirmeyi başaran Evan Blass, özellikle de Apple kullanıcıları arasında piyasadaki en tanınmış aksesuar üreticilerinden biri olan Urban Armor Gear’ın (UAG) koruyucu kılıflarının görsellerini X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştı.

GSMArena’ya göre yukarıda yer alan kılıf tasarımları, özellikle de kamera modülü olmak üzere yeni iPhone’ların bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler, iPhone 17 Air’ın Google’ın Pixel 10 serisinde kullandığına benzer şekilde hap şeklindeki bir modülde tek bir arka kameraya sahip olacağını doğruluyor. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yeni bir lens düzeniyle kamera kurulumunda daha belirgin değişiklikler yer alıyor.

Yeni neslin fiziksel özelliklerini pekiştiren bir diğer detay ise daha önce söylentilerde bahsedilen ve şimdi kılıfların iç kısımlarında da yer alan aksiyon düğmesi ve özel kamera kontrolünün varlığı olarak göze çarpıyor.

Standart iPhone 17, Apple’ın geçen yıl benimsediği görsel dili sürdürerek iPhone 16’ya daha yakın bir tasarıma sahip olacak.

Merakla beklenen iPhone 17 lansmanı için geri sayım başlamış durumda. 9 Eylül’de Awe Dropping lansmanını gerçekleştirecek olan Apple, dört modelden oluşan akıllı telefon ailesini nihayet karşımıza çıkaracak. Şirket ayrıca yine aynı etkinlikte yeni akıllı saat ve kulaklıklarını da piyasaya tanıtacak.