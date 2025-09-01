iPhone 17 Pro kılıfları sızdı: Tasarımı gün yüzüne çıktı

9 Eylül'de tanıtılacak iPhone 17 Pro modelleri Clear Case adlı özel bir kılıfla gelecek.

Bu yeni kılıflar çizilmeye karşı üst düzey dayanıklılık ortaya koyacak.

Hafif tasarıma sahip olacak bu kılıflar, MagSafe ve Kamera Denetimi düğmeleriyle de uyumlu olacak.

iPhone 17 Pro modelleri, resmi lansmanından kısa bir süre önce tekrar sızdırıldı. Gelen son raporlar, ABD’li teknoloji devinin yeni telefonunda yapılan tasarım değişikliklerini gözler önüne sermeye yardımcı oldu.

Clear Case adı verilen yeni kılıflar lansmandan önce görüldü. 9 Eylül Salı günü resmi olarak tanıtılması beklenen amiral gemisi akıllı telefon ailesi, önceki sızıntılarla örtüşen şekilde yepyeni bir tasarıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

iPhone 17 Pro “Clear Case” ortaya çıktı

Majin Bu’nun paylaşımıyla birlikte yeni amiral gemisi iPhone’ların kılıf tasarımları netlik kazandı. Kılıfın alt kısmının her iki tarafındaki çift kesikler sayesinde gövde kayışını destekleyeceği ve ayrıca aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi manyetik arka yüzünde Apple logosu bulunan beyaz bir malzemeye sahip olacağı iddia ediliyor:

Fakat bu noktada asıl dikkat çeken unsur, kapağın üst kısmındaki yatay dikdörtgen açıklık olarak göze çarpıyor. Bu tercih, kamera dizisini barındıracak daha büyük bir bloğa sahip cihazın olası görünümünü doğruluyor. Kaynaklar ayrıca koruyucu kılıfın renkli versiyonlarını da test ettiğini belirtti.

Söylentilere göre bu kılıflar MagSafe şarj sistemi ve yeni Kamera Denetimi düğmesiyle tam entegrasyon desteği sunacak. Sararma önleyici teknolojisiyle zamanla şeffaflığını korumaya devam edeceği vurgulanan kılıflar, hafif tasarımına rağmen gelişmiş bir dayanıklılık ortaya koyacak.

Daha önceki diğer söylentiler, gelecekteki “Apple” amiral gemisi telefonunda süreklilik ve daha fazla değişikliğe işaret ediyor. Bunlardan biri fiziksel bir çip ihtiyacını ortadan kaldırmayacak olan SIM kart çekmecesinin bakımı, diğeri ise akıllı telefona ters şarj özelliğinin gelmesi olacak.

iPhone 17 lansmanına az bir süre kaldı

Apple’ın 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı saat ve kulaklıkların yanı sıra yeni iPhone 17 serisi akıllı telefonlarını da resmi olarak piyasaya tanıtması bekleniyor.

Alışık olduğumuz gibi Apple bu lansmanda da yine 4 yeni telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar standart modelin yanı sıra ultra ince iPhone 17 Air ve serinin en gelişmiş seçenekleri iPhone 17 Pro/Pro Max olacak.