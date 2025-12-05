Samsung Galaxy Z TriFold’un kullanım kılavuzu ortaya çıktı

Reklam

Evan Blass, Galaxy Z TriFold'un 174 sayfalık kullanım kılavuzunu sızdırdı.

Kılavuz, telefonun katlanmış ve açılmış durumlarını gösteren diyagramlar içeriyor.

Aynı zamanda yanı sıra bağımsız Samsung DeX deneyimine ve çoklu pencere özelliğine dikkat çekiyor.

Bu ay yalnızca Kore'de satışa çıkacak Galaxy Z TriFold'un 2026'nın ilk çeyreğinde ABD'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürünün Türkiye lansmanı ile ilgili ise şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.

Samsung’un bu hafta piyasaya sürdüğü üçe katlanabilir Galaxy Z TriFold modelinin kullanım kılavuzu internete sızdırıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu ilginç inovatif cihazı, 174 sayfalık kılavuzla gizemli kalan bazı detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Evan Blass tarafından sızdırılan belgeler, cihazın mağazalara resmi olarak gelmesinden önce bile cihazın tüm çalışma ve tasarım ayrıntılarını ortaya koyuyor. Böylelikle uzun süredir merakla beklenen ürünün perde arkasında kalan önemli bazı detayları nihayet gözler önüne seriliyor.

Galaxy Z TriFold’un gizli kalmış noktaları sızdırıldı

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Z TriFold’un iç kısmının ayrıntılarını zaten açıklamıştı. Fakat ortaya çıkan son belgeler, telefonun açık ve kapalı halini gösteren ayrıntılı şemalar içeriyor.

Şemalar, çoklu katlama mimarisini doğruluyor. Dikkat çeken önemli bir nokta, şemada bir kulaklık girişinden bahsedilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat yine de metin, cihazın geleneksel 3,5 mm jakını barındıramayacak kadar ince olması nedeniyle bağlantı noktasının aslında bir USB-C olduğunu açıkça belirtiyor.

Belgenin bir diğer önemli bölümü kamera arayüzünü ayrıntılı olarak anlatıyor. Görseller, TriFold’un kamera yazılımının Galaxy Z Fold 7’de kullanılan yazılıma görsel olarak benzediğini bizlere gösteriyor.

Ekran görüntüleri, cihazın katlanmış veya tamamen açık olmasından bağımsız olarak cihazla fotoğraf çekme deneyiminin nasıl olacağını gösteriyor. Aynı zamanda kullanıcı arayüzünü farklı yapılandırmalara uyarlıyor.

Son olarak kılavuzda geleneksel bir akıllı telefonda bulunmayan bir dizi sıra dışı güvenlik uyarısı yer alıyor. Bunlar arasında Samsung, kalplerinde tıbbi implant bulunan kullanıcıların, cihazda bulunan mıknatıslar nedeniyle katlanabilir telefonu implantın yakınındaki ceplere koymaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Bir diğer uyarıda ise aramalar veya medya oynatımı sırasında istenmeyen gürültüye neden olabileceğinden dolayı havalandırma deliklerini kapatmamaları tavsiye ediliyor.

Galaxy Z TriFold’un 174 sayfalık kullanma kılavuzunu incelemek için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, a çık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm

Ağırlık: 309 gram

Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık

Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)

Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü