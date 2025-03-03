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    iOS 19 bekleneni veremeyecek: Yapay zekalı Siri iOS 20’ye ertelendi

    Yapay zeka desteğine sahip yenilenmiş Siri gecikecek. iOS 19'da gelmesi beklenen önemli yenilikler, iddialara göre iOS 20'ye erteleniyor.
    Siri
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    • Apple'ın sesli asistanı Siri yapay zeka odaklı önemli yeniliklerle güçlendirilecek.
    • iOS 19'da gelmesi beklenen kritik yenilikler ne yazık ki ertelenerek iOS 20'de karşımıza çıkacak.
    • Apple yenilenen Siri ile birlikte ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerine meydan okuyacak.

    Teknoloji devi Apple, sesli asistan Siri ve yapay zeka yeteneklerinde bazı büyük değişiklikler planlıyor. Ortaya çıkan son raporlar bu önemli girişimin beklenenden daha karmaşık olduğunu bizlere yansıtıyor.

    Şirket ilk olarak bu yıl beklenen iOS 19’un lansmanı ile birlikte birçok yapay zeka özelliğinin tanıtılacağını duyurmuştu. Güncellemede Apple Intelligence ve Siri’de önemli iyileştirmeler yer alacağı söyleniyordu. Fakat ortaya çıkan son sızıntılar, kesin bir çıkış tarihi olmaksızın bu önemli özelliklerden bazılarının gecikeceğine işaret ediyor.

    Yapay zeka destekli Siri gecikecek

    Yapay zeka destekli Siri’nin geleceği şu sıralar biraz puslu görünüyor. Mevcut asistan hizmetinden daha doğal ve akıcı etkileşimler sağlayacak şekilde geliştirilmiş bir sesli asistan versiyonuna dair söylentiler vardı. İleri dil modeli (LLM) uygulamasının 2026 yılında, muhtemelen iOS 19.4 ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

    Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’ın “Power On” bülteninde yer alan habere göre yapay zeka destekli bu yeni Siri deneyiminin ve iOS 19’un temel özelliklerinin geliştirilmesinde gecikmeler yaşanıyor.

    Yapay zekalı Siri

    Gurman, Apple’ın Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde genişletilmiş dil modeline dayanan yeni konuşma Siri’sini tanıtmayabileceğini tahmin ediyor. Şirketin bunu iOS 19’a entegre edip edemeyeceği, yoksa lansmanı ertelemek zorunda mı kalacağı sorusu akıllara geliyor.

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    Yenilenen Siri, iOS 20 ile karşımıza çıkabilir

    Yapay zeka desteğine sahip Siri hizmetinin iOS 19.4 veya iOS 19.5 ile birlikte yayınlanacağı düşünülürken, son raporda özelliğin iOS 20’nin bir parçası olma ihtimali öne sürülüyor. Gurman’a göre bazı Apple yazılım mühendisleri, yenilenen Siri’nin iOS 20 ile birlikte 2026’da geleceğini öngörüyor.

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    Üretken yapay zeka alanında rekabet her geçen gün artıyor. Apple, ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Bunun için Siri bu yıl da önemli güncellemeler alacak. Dijital asistan daha detaylı talepleri de karşılayabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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