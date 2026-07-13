iOS 27 ve macOS 27 için ilk genel beta yayınlandı

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Apple, yeni işletim sistemleri iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 için ilk halka açık beta sürümlerini yayınladı.

Güncelleme yapay zeka destekli yeni Siri, fotoğraflardaki nesneleri silen Clean Up aracı ve iOS 27 ile gelen Visual Intelligence özelliklerini denemenize olanak tanıyor.

Kullanıcılar yeni test sürümlerini ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve tvOS 27 için ilk genel beta sürümünü yayınladı. Üçüncü geliştirici beta sürümünün yayınlanmasından bir hafta sonra gelen yeni yazılımlar artık herkes tarafından kolaylıkla indirilebiliyor.

Bugün piyasaya sürülen ilk halka açık betalar arasında iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 ve HomePod 27 yazılımı yer alıyor. Şimdilik genel beta olmayan tek sistem Apple Vision Pro için visionOS 27 olarak dikkat çekiyor.

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iOS 27 genel beta nasıl indirilir?

Testlere katılmak için sistemi kurmak istediğiniz cihazda kullandığınız Apple Kimliği ile halka yönelik ücretsiz Apple Beta Yazılım Programına kaydolmanız yeterli olacak. Cihazınızın iOS 27 ile uyumlu olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz.

Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra beta sürümleri kritik sorunlara sahip olabileceğinden ve bunların kaybına neden olabileceğinden dolayı cihazda depolanan tüm verilerin yedek kopyasını almanızda fayda var.

Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Apple Watch kullanıcılarının watchOS 27’yi indirmek için eşli iPhone cihazına da iOS 27’yi indirmesi gerekiyor. Ayrıca yeni güncellemenin son sürümü çıkana dek watchOS 26’ya geri dönemeyeceğinizi de hatırlatmakta fayda var.

Tüm bunları ayarlandıktan sonra “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri > iOS 27 Genel Beta” sayfasına gitmeniz yeterli olacak.

Apple Watch için de süreç aynı işliyor. Fakat iPhone’daki Watch uygulamasında yapılırken, HomePod yazılımı Home uygulamasında > sağ üst köşedeki “…” düğmesi > Ayarlar bölümünden yönetiliyor.

Güncelleme yapay zeka destekli yeni Siri, fotoğraflardaki nesneleri silen Clean Up aracı ve iOS 27 ile gelen Visual Intelligence özelliklerini denemenize olanak tanıyor.