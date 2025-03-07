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    Haberler Teknoloji

    iOS 18.4 Beta 2 ile iPhone’lara 7 yeni emoji eklendi

    iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi çıktı. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad cihazlarına 7 yeni eğlenceli emoji eklendi.
    iOS 18.4 Beta 2 ile gelen yeni emojiler
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    • Apple yeni iOS 18.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı.
    • Son güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lere 7 yeni emoji eklendi.
    • iOS 18.4'ün kararlı sürümünün ise Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

    Teknoloji devi Apple, iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şu anda yalnızca geliştiricilerle paylaşılan güncelleme birçok ilgi çekici yenilikle geldi. Sunulan en önemli yeniliklerden biri de yedi yeni emojinin eklenmesi oldu.

    Yeni iOS güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkan bu emojiler geçen yıl Unicode Consortium tarafından onaylandı. Şimdi ise nihayet iPhone ve iPad kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Şu anda yalnızca Developer profiline sahip kullanıcılara açılan emojilerin önümüzdeki günlerde herkese açık hale gelmesi bekleniyor.

    iOS 18.4 Beta 2 ile gelen yeni emojiler

    iPhone ve iPad cihazlarına gelen yeni emojiler arasında yorgunluk ve uyku eksikliğini temsil eden “göz altı torbalı yüz” ifadesi gibi toplam yedi ilginç emoji karşımıza çıkıyor:

    • Göz altı torbaları olan bir yüz: Uykusuzluğu sembolize ediyor.
    • Parmak izi: Güvenlik veya kimlik sembolü olarak temsil ediliyor.
    • Yaprakları dökülmüş bir ağaç: Mevsimlerin değiştiğine işaret ediyor.
    • Kök sebze: Sebze ve sağlıklı beslenmeyi sevenler için bir emoji.
    • Arp: Klasik sanatı onurlandıran bir müzik aleti.
    • Kürek: Bahçecilik veya kazılar hakkında konuşurken kullanışlı olabilecek bir emoji.
    • Su sıçramaları: Serinleme zamanının geldiğini sembolize ediyor.
    iOS 18.4 Beta 2 yeni emojiler
    iOS 18.4 Beta 2 ile gelen yeni emojiler

    Yeni emojiyi yalnızca cihazlarını iOS 18.4 Beta 2 sürümüne güncelleyen kullanıcıların görebileceğini belirtmekte fayda var. Daha önceki versiyonlarda kalan kullanıcılar için bu emojiler ne yazık ki bir süre daha boş kareler olarak görünecek.

    Apple genişletilmiş emoji setine ek olarak, Apple Intelligence’ı geliştirmeye de devam ediyor. Artık ek diller yapay zeka desteği alacak. Sistemde ayrıca Apple News+’da Yemek Tarifleri bölümü, geliştirilmiş CarPlay sistemi ve önemli bildirimler için Öncelikli Bildirimler özelliği yer alacak.

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    Geliştirici profiliniz aktif ise güncelleme işlemine siz de hemen geçebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Yazılım Güncellemeleri bölümünü bulun.

    iPadOS 18.4 Beta 2 için de yine aynı işlemleri gerçekleştirmeniz yeterli olacak. Bu noktada Apple Kimliğinizi geliştirici hesabınıza bağladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ayrıca iPhone 16e kullanıcılarının da bu Beta sürümüne erişebileceğini ekleyelim.

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    Merakla beklenen iOS 18.4’ün genel sürümünün Nisan ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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