iOS 18.4 Beta 2 ile iPhone’lara 7 yeni emoji eklendi

Apple yeni iOS 18.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı.

Son güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lere 7 yeni emoji eklendi.

iOS 18.4'ün kararlı sürümünün ise Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şu anda yalnızca geliştiricilerle paylaşılan güncelleme birçok ilgi çekici yenilikle geldi. Sunulan en önemli yeniliklerden biri de yedi yeni emojinin eklenmesi oldu.

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkan bu emojiler geçen yıl Unicode Consortium tarafından onaylandı. Şimdi ise nihayet iPhone ve iPad kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Şu anda yalnızca Developer profiline sahip kullanıcılara açılan emojilerin önümüzdeki günlerde herkese açık hale gelmesi bekleniyor.

iOS 18.4 Beta 2 ile gelen yeni emojiler

iPhone ve iPad cihazlarına gelen yeni emojiler arasında yorgunluk ve uyku eksikliğini temsil eden “göz altı torbalı yüz” ifadesi gibi toplam yedi ilginç emoji karşımıza çıkıyor:

Göz altı torbaları olan bir yüz: Uykusuzluğu sembolize ediyor.

Uykusuzluğu sembolize ediyor. Parmak izi: Güvenlik veya kimlik sembolü olarak temsil ediliyor.

Güvenlik veya kimlik sembolü olarak temsil ediliyor. Yaprakları dökülmüş bir ağaç: Mevsimlerin değiştiğine işaret ediyor.

Mevsimlerin değiştiğine işaret ediyor. Kök sebze: Sebze ve sağlıklı beslenmeyi sevenler için bir emoji.

Sebze ve sağlıklı beslenmeyi sevenler için bir emoji. Arp: Klasik sanatı onurlandıran bir müzik aleti.

Klasik sanatı onurlandıran bir müzik aleti. Kürek: Bahçecilik veya kazılar hakkında konuşurken kullanışlı olabilecek bir emoji.

Bahçecilik veya kazılar hakkında konuşurken kullanışlı olabilecek bir emoji. Su sıçramaları: Serinleme zamanının geldiğini sembolize ediyor.

Yeni emojiyi yalnızca cihazlarını iOS 18.4 Beta 2 sürümüne güncelleyen kullanıcıların görebileceğini belirtmekte fayda var. Daha önceki versiyonlarda kalan kullanıcılar için bu emojiler ne yazık ki bir süre daha boş kareler olarak görünecek.

Apple genişletilmiş emoji setine ek olarak, Apple Intelligence’ı geliştirmeye de devam ediyor. Artık ek diller yapay zeka desteği alacak. Sistemde ayrıca Apple News+’da Yemek Tarifleri bölümü, geliştirilmiş CarPlay sistemi ve önemli bildirimler için Öncelikli Bildirimler özelliği yer alacak.

Geliştirici profiliniz aktif ise güncelleme işlemine siz de hemen geçebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Yazılım Güncellemeleri bölümünü bulun.

iPadOS 18.4 Beta 2 için de yine aynı işlemleri gerçekleştirmeniz yeterli olacak. Bu noktada Apple Kimliğinizi geliştirici hesabınıza bağladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ayrıca iPhone 16e kullanıcılarının da bu Beta sürümüne erişebileceğini ekleyelim.

Merakla beklenen iOS 18.4’ün genel sürümünün Nisan ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.