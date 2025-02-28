iPhone 16e bugün resmen Türkiye’de satışa çıktı

Apple'ın yeni telefonu bugün ülkemizde satışa sunuldu.

Geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açılan iPhone 16e nihayet resmen raflarda boy göstermeye başladı.

Apple tarafından bu ayın ortasında resmen tanıtılan iPhone 16e kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Uzun süre boyunca iPhone SE 4 adıyla beklenen cihaz, şirketin “Special Edition” serisinin sonunu getirerek sürpriz isim değişikliğiyle birlikte tüketicilerle buluştu.

Orta seviye özellikleri ile karşımıza çıkan cihaz, şu anda Apple’ın en uygun fiyatlı telefonu olarak raflarda boy gösteriyor. Şirketin ilk tescilli 5G modemi Apple C1’i de beraberinde getiren model, lansman gününden bu yana ülkemizde ön siparişe açık durumdaydı. Nihayet ön sipariş dönemi sona erdi ve beklenen telefon modeli ülkemizde resmen satışa çıktı.

iPhone 16e fiyatı ne kadar?

Apple’ın yeni telefonu şu anda resmen satışa açıldı. Cihazla ilgilenen tüketiciler, yeni modeli şirketin resmi internet sitesi ya da perakende mağazalarından elde edebilir.

iPhone 16e’nin fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 16e (128 GB): 47 bin 999 TL

47 bin 999 TL iPhone 16e (256 GB): 52 bin 999 TL

52 bin 999 TL iPhone 16e (512 GB): 62 bin 999 TL

iPhone 16e teknik özellikleri

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Ağırlık: 167 gram

167 gram Ekran: 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18 (4 Çekirdekli GPU)

Apple A18 (4 Çekirdekli GPU) RAM ve depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı

128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera

f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Pil: 26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj

26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj İşletim sistemi: iOS 18

iOS 18 Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz Diğer özellikler: Face ID, aksiyon tuşu, uydu iletişimi (bölgeye bağlı) ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası

Son olarak iPhone 16e ile ilgili mini inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz.