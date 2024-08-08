Instagram’ın ardından TikTok da yasaklanabilir! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu açıklama yaptı

Geçen hafta cuma günü Instagram erişim engeli cezasına çarptırıldı. Instagram’ın yasaklanma kararı ülke genelinde oldukça yoğun şekilde tartışılan konulardan bir tanesi haline geldi. Instagram’a uygulanan yasağın üzerinden fazla zaman geçmeden dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu kez de Roblox oyununa erişim kısıtlaması uyguladı. Son olarak gözler bir başka erişim engeli yasağı için TikTok platformuna çevrildi.

TikTok erişim engeli cezasına mı çarptırılacak? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş kitleler tarafından ilgiyle kullanılan Çinli sosyal medya uygulaması “ulusal güvenlik endişesi” ile gündeme geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dikkat çekici bir açıklamayla karşımıza çıktı.

“TikTok, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı son açıklamada ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden gelen yorumlara göre bazı vatandaşların desteklediği, bazı vatandaşlarınsa kesinlikle karşı çıktığı önemli bir açıklama yapan Yayman, TikTok’un ülkemiz için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok’un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok’un kapatılmasını istiyor.”

Vatandaşlardan TikTok’un kapatılması ile ilgili çok sayıda talep aldığını dile getiren TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bununla alakalı birçok şikayet aldığını söyledi ve platformda yer alan bazı paylaşımlara karşı sert çıkıştı. Yayman’ın açıklamasının devamı şöyle oldu:

“TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, ‘Bu TikTok’u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.’ TikTok’tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok’un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok’un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok’un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye’nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum”

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TikTok erişim engeli ile ilgili tartışmalar bu açıklamalarla birlikte başladı. Sosyal medya üzerinden pek çok vatandaş konuya ilişkin kendi fikrilerini dile getirirken, platformun neden Türkiye’de yasaklanması ya da yasaklanmaması gerektiği üzerine görüşlerini beyan etti. Peki ya sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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