Infinix Note 50 serisi DeepSeek yapay zekasıyla geliyor

Uygun fiyata yüksek performans vaat eden Infinix Note 50 serisi çok yakında duyurulacak.

Ortaya çıkan raporlara göre cihazlar, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek entegrasyonuyla gelecek.

Şirket yeni Infinix AI ile Apple Intelligence ve Galaxy AI gibi rakiplerine meydan okuyacak.

Mart ayının başında piyasaya sürülmesi planlanan Infinix Note 50 serisinin dört modelden oluşması bekleniyor. Orta düzey donanıma sahip olacak modeller, uygun fiyatlı bir telefon isteyen kullanıcılara odaklanacak. Fiyat-performans odaklı bir deneyime imza atacak şirket, yapay zeka yetenekleriyle de öne çıkmayı planlıyor.

Donanım ve estetik değişikliklerin yanı sıra yeni akıllı telefon serisi yapay zeka trendini de yakalayacak. Samsung, Motorola, Xiaomi ve Apple cihazlarında görülen uygulamalarla rekabet edecek yapay zeka girişimi Infinix AI serideki modellerde yer alacak. Infinix Note 50 ailesi bunun için Çinli şirket DeepSeek ile ortaklık kuracak.

Galaxy AI ve Apple Intelligence gibi yapay zeka hizmetlerine rakip olarak karşımıza çıkacak Infinix AI, sektörde hızla yükselen bu trende yönelik markanın bir yanıtı olacak. Ancak yakın tarihli bazı raporlarda DeepSeek’in iPhone cihazlarına da entegre edilebileceği dedikodularından söz edildiğini de hatırlatmakta fayda var.

DeepSeek R1, Infinix Note 50 ailesini güçlendirecek

GSMArena’nın haberine göre Infinix Note 50 serisinin, markanın kullanıcılarının zaten bildiği Folax kişisel asistanını değiştireceği söyleniyor. Şirket bu bağlamda Realme’nin izinden giderek, birkaç hafta önce piyasayı hareketlendiren ve ABD borsasının düşmesine neden olan Çinli yapay zeka DeepSeek ile entegrasyona imza atacak.

İddialara göre DeepSeek R1, dahili testlerde etkileyici bir performans sergileyerek sesli aramaları ve komutları iyi bir şekilde yerine getiriyor. Yapay zeka aracı istekleri anlamada gözle görülür derecede daha hızlı bir performans ortaya koyuyor.

Asistan hizmeti, güç düğmesine basılarak aktif hale getirilebilecek. Bu konuda cihazlar, Samsung Galaxy S25’te yer alan Gemini aracına benzer bir şekilde çalışacak. DeepSeek ile entegrasyonun, serinin 26 Şubat’taki lansmanından önce onaylanması bekleniyor.

Entegrasyonun sunulmasıyla birlikte Infinix Note 50 serisi, yeni özelliği ilk sunan model olma şansına sahip olacak. Muhtemelen şirket, gelecekte diğer modellerine de bu yapay zeka aracını dahil etmeye başlayacak.

Güney Kore, DeepSeek’i yasakladı

Güney Kore hükümeti geçtiğimiz günlerde Çinli yapay zeka girişimi olan DeepSeek’i yasakladı. Seul yetkilileri, hükümet yetkililerinin platformun kullanıcılarının verilerini yönetme sürecini gözden geçirmesi sırasında bu önlemin gerekli olduğunu belirtiyor.

Yani Android veya iOS cihazlarda DeepSeek’i daha önce indirmiş olan herkes Çin yapay zekasını kullanmaya devam edebilecek. Fakat artık Güney Kore’de yeni kullanıcılar uygulamayı indirme şansına sahip olamayacak.

Kore hükümetinin açıklamasına göre, yapay zeka geliştiricileri yerel gizlilik kontrol yasalarına uygun iyileştirmeleri benimsedikten sonra DeepSeek’in indirilmesi yeniden başlayabilir.

Çin Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle oldu: “İlgili ülkelerin güvenlik kavramının ötesine geçen, ticari ve teknolojik konuları siyasallaştıran tedbirler almaktan kaçınmalarını umuyoruz.“