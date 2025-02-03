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    DeepSeek, Apple Intelligence ile iPhone’lara entegre edilebilir

    Çinli yapay zeka hizmeti DeepSeek çok yakında Apple Intelligence hizmetine dahil edilerek iPhone cihazlarına entegre edilebilir.
    DeepSeek
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    • Teknoloji devi Apple, Çinli yapay zeka hizmeti DeepSeek'i Apple Intelligence paketine dahil etmek istiyor.
    • Apple ile DeepSeek'in konuya ilişkin görüşmelere başladığı, ayrıca şirketin şimdiden yapay zekayı iPhone'larda test ettiği öne sürülüyor.
    • Şirket bu hamle ile birlikte Çin'deki pazar payını artırmayı amaçlıyor.

    Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek kısa sürede olağanüstü bir popülarite yakaladı. ChatGPT alternatifi yapay zeka aracı, uygun maliyetli yapısı ve rakiplerinden daha yüksek performansı sayesinde ABD’li şirketlere adeta diz çöktürdü. Amerikan teknoloji firmalarına borsada yaklaşık 1 trilyon dolar zarara yol açan Çin merkezli hizmet şimdi Apple’ın da radarına girdi.

    iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi, lansman döneminde yapay zeka tabanlı özelliklerin eksik olması nedeniyle Çin’de beklenen ilgiyi göremedi. Çin, şirketin en büyük olduğu iki pazar olarak bilinirken, alınan bu darbe hissedarları oldukça endişelendirdi. Gelen son raporlar ise şirketin DeepSeek yapay zekasını Apple Intelligence paketine ekleyerek iPhone cihazlarına entegre etmek istediğine işaret ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

    DeepSeek yapay zekası iPhone’lara işlevsel özellikler kazandıracak

    Gizmochina’nın haberine göre Apple, iPhone 16 serisinin Çin pazarındaki olumsuz ilerleyen kaderini değiştirmek için kolları sıvadı. İddialara göre şirket, DeepSeek’i Apple Intelligence hizmetine entegre ederek Çinli kullanıcıları daha fazla kendisine çekmek istiyor. Bu da şirketin ChatGPT kadar iyi yapay zeka işlevlerini çok daha düşük bir maliyetle sunmasına yardımcı olacak. DeepSeek’in açık kaynaklı yapısı, Apple için bu süreçte önemli bir avantaj olarak değerlendirilecek.

    DeepSeek

    Bir yapay zekanın Çin’de çalışabilmesi için yerel hükümetin onayı gerekiyor. Fakat halihazırda DeepSeek’in zaten bu konuda onayı olduğunu belirtelim. Bu nedenle Apple’ın, örneğin Siri’nin kontrolünü DeepSeek’e vermek için geliştiricilerle sadece bazı şartlar üzerinde pazarlık yapması gerekiyor.

    Apple’ın planlarına erişimi olan kaynaklar, şirketin DeepSeek’in performansını test etmeye başladığını ve Baidu’nun yapay zekasıyla ortaklık kurma planlarından vazgeçtiğini söylüyor. Fakat henüz Apple ve DeepSeek geliştiricilerinden ise şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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    DeepSeek yapay zekasının Apple Intelligence hizmetine dahil edilmesi, şirketin Çin’deki rekabeti yakalaması için önemli bir faktör olabilir. Şirket bu hamle ile birlikte kaybettiği pazar payını hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacak. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha net ayrıntılara sahip olacağız gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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