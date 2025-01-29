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    Haberler Yapay Zeka

    DeepSeek, ABD’li yapay zeka şirketlerine 1 trilyon dolara mal oldu

    ChatGPT ve Google Gemini rakibi Çinli yapay zeka hizmeti DeepSeek, ABD'li şirketlerin 1 trilyon dolar kaybetmesine yol açtı.
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    • DeepSeek'in olağanüstü yükselişi Amerikan borsasını da etkiledi.
    • Çinli yapay zeka hizmeti, ABD'li şirketlerin 1 trilyon dolar kaybetmesine neden oldu.
    • Bu durumdan en çok etkilenen şirket ise bir günde yüzde 18 düşüşle 589 milyar dolar kaybeden NVIDIA olarak kayıtlara geçti.

    Çinli yapay zeka hizmeti DeepSeek son dönemlerde olağanüstü bir çıkış yakaladı. DeepSeek’in piyasadaki fırtınalar estiren çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın geri kalanında anında popülerlik kazandıktan sonra büyük etkilere yol açtı. Asyalı sohbet robotu, Amerikalı teknoloji şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 1 trilyon dolar kaybetmesine neden oldu.

    Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Çin yapay zekası, hissedarlara sınırlı altyapıyla düşük maliyetli ve yüksek performanslı AI modeli inşa etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu da Silikon Vadisi’ndeki birçok büyük teknoloji şirketinin söylemiyle adeta taban tabana çelişti.

    DeepSeek’in popülaritesi yalnızca kullanıcı topluluğuyla sınırlı kalmadı. Yatırımcıların da büyük ölçüde dikkatini üzerinde toplayan hizmet, ABD’li teknoloji devlerine adeta diz çöktürdü. Yatırımcılar artık Microsoft, Meta ve Alphabet’in duyurduğu altyapı yatırımlarının gerçekten gerekli olup olmadığını ve sürdürülebilir olup olmadığını sorgulamaya başladı.

    DeepSeek teknoloji devlerinin borsadaki konumunu değiştirdi

    Çin merkezli yapay zeka aracı, borsada Amerikan şirketlerinin konumunu ciddi bir şekilde etkiledi. Toplamda 1 milyar dolardan fazla kayba neden olduğu vurgulanan DeepSeek, yapay zeka yarışında Batı hakimiyetinin sonuna işaret etti.

    DeepSeek

    Bu durumdan en çok etkilenen şirketlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki NVIDIA oldu. GPU ve AI çipleriyle adından sıkça söz ettiren teknoloji devi, piyasa değerinde yüzde 18’e kadar düşüş yaşayarak 589 milyar dolar kayıp yaşadı. Bununla birlikte firma, bir günde en çok değer kaybeden şirket olarak kendi rekorunu yeniden kırdı.

    Analistler senaryoyu çok daha rekabetçi gördüklerinden ve Amerikalı büyük teknoloji şirketlerinin yanıtını beklediklerinden dolayı büyük olasılıkla piyasanın önümüzdeki birkaç gün içinde bir miktar toparlanma göstermesi bekleniyor.

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    Konuyla ilgili yorum yapan The Bahnsen Group yatırım direktörü David Bahnsen, piyasanın artık her şeye çok daha fazla şüpheyle bakması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

    “Yapay zeka etrafındaki heyecan, hisse senetlerine büyük bir sermaye akışı sağladı, değerlemeleri şişirdi ve hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıyarak şirketlerin piyasa değerinde yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir artışa yol açtı. Artık senaryo tamamen değişiyor…”

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    Dipnot: Bu içerik herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca okurları bilgilendirmek amacıyla yayımlanmıştır.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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