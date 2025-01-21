Samsung Galaxy S25 yıl sonuna dek ücretsiz Galaxy AI desteği sunacak

Samsung Galaxy S25 serisi yarın, yani 22 Ocak akşamı piyasaya çıkacak.

Artık tanıtımına saatler kalan amiral gemisi akıllı telefon ailesi, Galaxy AI yapay zeka desteğiyle sunulacak.

Seride yer alan modeller, yıl sonuna kadar Galaxy AI yeteneklerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Büyük bekleyiş nihayet sona eriyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung yarın Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üst düzey teknik özellikler ile donatılacak seri, ilk etapta üç ana modelden oluşacak. Bu modeller Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olarak karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihazlar gelişmiş yapay zeka yetenekleri adından söz ettirecek.

Geçtiğimiz günlerde derin Google Gemini entegrasyonu sayesinde ilgi çekici bazı yapay zeka araçlarını bünyesinde barındıracağı ortaya çıkan Galaxy S25 serisinin, şimdi de Galaxy AI desteği hakkında önemli ipuçları belli oldu. 2025 yılının sonuna kadar kullanıcıların bu özelliklerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmaya devam edebileceği, sonrasında ise şirketin bu işlevleri ücretli bir planla sunmaya başlayacağı öğrenildi.

Galaxy S25 gelişmiş Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekecek

Evan Blass’ın iddialarına göre merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S25 ailesi, yıl sonuna kadar ücretsiz Galaxy AI desteği ile kullanıcılara hizmet verecek. Now Bar, Daily Briefing, Night Video ve Audio Eraser gibi ilgi çekici işlevler yalnızca Ultra modelinde değil, tüm S25 serisinde ortak olan yeni özelliklerden bazıları olacak.

ProScaler fotoğrafların gerçekçiliğini ve keskinliğini artırmayı vaat eden bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Bu muhtemelen görüntülerin kalitesini artıran, onları daha belirgin hale getiren yapay zekaya dayalı bir teknoloji olarak lanse edilecek. Görünüşe göre ön kamera bölmesi, 12 MP sensörlü selefine göre değişmeyecek. Ancak Samsung daha doğal selfieler ve cilt tonlarının daha iyi oluşturulması için görüntü işleme yazılımını geliştirecek.

Samsung, Galaxy S24 serisiyle Galaxy AI’yi piyasaya sürdüğünde, iki yıl boyunca AI özelliklerine ücretsiz erişimi garanti ediyordu. Galaxy S25’in gelişi, serinin yeni üst modeli için bu sürenin uzatıldığını gösteriyor. Ancak tanıtım görsellerindeki küçük bir not bu hipotezi yalanlıyor. Galaxy S25 serisi için Galaxy AI’ye ücretsiz erişim, diğer Samsung cihazlarında olduğu gibi 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Promosyon materyallerinde Samsung Wallet, Google Mesajlar’a entegre RCS mesajlaşma ve Smart Switch gibi diğer de özellikler öne çıkıyor. Ancak bunlar diğer Galaxy modellerinde zaten mevcut olan işlevler olarak biliniyor. Samsung’un yılın ilk Unpacked etkinliği yaklaşıyor. Galaxy S25 ailesinin piyasaya sunulacağı etkinlikten hemen sonra seride yer alan modeller ön siparişe açılacak.