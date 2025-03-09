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    Ultra ince iPhone 17 Air, “Pro Max” modeli kadar büyük olacak

    Ultra ince tasarımı ile öne çıkacak iPhone 17 Air cihazının boyutları ortaya çıktı. Cihazın tıpkı iPhone 17 Pro Max kadar büyük olacağı söyleniyor.
    iPhone 17 Air
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    • Apple'ın yeni iPhone 17 Air modeli hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
    • Merakla beklenen ultra ince tasarımlı modelin boyutlarıyla ilgili yeni ipuçları geldi.
    • İddialara göre iPhone 17, serinin "Pro Max" modeli kadar büyük boyutlara sahip olacak.

    Eylül ayında piyasaya çıkacak ultra ince iPhone 17 Air ile ilgili ortaya çıkan son sızıntılar, merakla beklenen modelin boyutları hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Amiral gemisi akıllı telefon ailesinin bir parçası olarak gelecek cihaz, serideki “Plus” modelinin yerini alarak tüketicilere yepyeni bir opsiyon sunacak.

    Gelen son raporlar, iPhone 17 Air modelinin cömert boyutları ile ilgili ipuçları veriyor. İnanılmaz derecede ince bir siluetle birleşecek cihazın ana hatları çiziliyor. Güvenilir bir kaynak olarak tanınan Ice Universe, cihazla alakalı oldukça ilginç bilgiler ortaya koyuyor.

    iPhone 17 Air cihazının boyutları ortaya çıktı

    Yeni iPhone 17 Air’ın iPhone 17 Pro Max modeliyle aynı yükseklik ve genişlik boyutlarına sahip olması bekleniyor. Asıl fark ise kalınlıkta yatıyor. Cihazın 5,5 mm gibi son derece ince bir yapıya sahip olacağı söyleniyor. “Pro Max” modelininse 8,725 mm kalınlıkla geleceği aktarılıyor.

    iPhone 17 Air

    Seriye yeni dahil olacak telefonun son derece kolay tutulabilmesini vaat eden 3 mm’den daha büyük bir azalma uygulanacak. Pro Max ise mevcut modele kıyasla ufak bir artış kaydederek 8,25 mm’lik kalınlık sunacak. Tüm bu ölçümlerde kamera çıkıntısının dikkate alınmadığını vurgulamakta fayda var.

    iPhone 17 Air, “Plus” modelinin yerini aratmayacak

    Apple’ın yeni “Air” modeli, markanın ürün gamında yıllardır alıştığımız “Plus” modelinin yerini alacak. Plus modelinin satış performansının pek de parlak olmadığı yönündeki söylentiler, şirketin stratejisinde olası bir revizyona gidebileceğini gösteriyor.

    Yeni model ile birlikte kullanıcılar, bazı kamera özelliklerinden ve pil kapasitesinden ödün vererek daha hafif ve ince bir telefon elde edebilecek. Boyut konusunda “Pro Max” ile aynı çizgide olacak cihaz, bu anlamda “Plus” seçeneğinin yerini atmayacak. Üstüne üstlük daha ince ve göze hoş gelen bir tasarım ortaya koyacak.

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    iPhone 17 Air ne zaman çıkacak?

    Merakla beklenen yeni iPhone 17 Air modelinin iPhone 17 serisinin diğer üyeleri ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tasarımda büyük değişiklikler ortaya koyacak cihazın güçlü performansıyla beklentileri karşılayacağı söyleniyor.

    Amiral gemisi telefon serisinin “Pro” ve “Air” modelleri Google Pixel 9 serisine benzer bir kamera tasarımına sahip olabilir. Pro modellerin kamera çubuğu, önceki modellerde olduğu gibi üçgen şeklinde düzenlenmiş üç kameraya yer verebilmek için gerekli ölçüde daha geniş olacak.

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    iPhone 17 Air’da ise çıta daha ince olacak. Zira cihaz, tıpkı geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan iPhone 16e modeli gibi yalnızca tek bir kamera yer alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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